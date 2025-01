Maduro homenajea a Chávez por recuperar "los sueños" de aquellos que echaron al "imperio español" de Venezuela

Mientras Nicolás Maduro se ha acordado de España este viernes durante su investidura como presidente de Venezuela, los políticos españoles se enzarzan entre ellos a razón, precisamente, del chavista. En concreto, han sido el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y la secretaria general del Partido Popular (PP), Cuca Gamarra, quienes han protagonizado este nuevo enfrentamiento.

Durante, Maduropor recuperar las ideas de los que sacaron alde América del Sur. "Hugo Chávez hizo la proeza histórica de traer al siglo XXI las ideas, el proyecto y los sueños originales de los hombres y mujeres que a caballo echaron al imperio español de todas las tierras tierras suramericanas", clamaba el venezolano.

Una proclamación que a pesar de celebrarse a miles de kilómetros de la Península Ibérica ha provocado, de nuevo, un enfrentamiento político entre el PP y el PSOE. Mientras que los de Alberto Núñez Feijóo insisten en acusar al Gobierno de Pedro Sánchez de no reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, los socialistas recuerdan que fueron el primer país en pedir las actas, además de que no ha habido ninguna delegación española en Caracas este viernes para asistir a la investidura de Maduro.

"Hoy en el acto en Caracas España no tendrá ningún tipo de representación", aseguraba este viernes Albares en un canutazo con medios de comunicación. Algo que no convence a Gamarra que ha subrayado que sí ha habido "un representante de uno de los partidos del Gobierno": "O el Partido Socialista rompe su coalición con Sumar o está avalando que Sumar a través de Izquierda Unida (IU) esté hoy respaldando la dictadura de Maduro", ha asegurado.

Una posición del PP que el ministro de Exteriores admite no comprender ya que "España está liderando la oposición común de la UE", pues fue "el primer país que exigió la entrega de las actas" electorales de los comicios celebrados el pasado 28 de julio. Una acción que no es suficiente para Gamarra ya que a sus ojos "ponerse hoy en el lado correcto de la democracia no es ponerse de perfil ni las medias tintas, sino apoyar a Edmundo González como el presidente legítimo de todos los venezolanos".