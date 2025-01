Maduro arranca otro mandato cada vez más solo mientras Edmundo González promete volver a Venezuela para "asumir la presidencia"

Venezuela está viviendo unos días convulsos, especialmente estos dos últimos días. Mientras Nicolás Maduro juraba el cargo, María Corina Machado sigue en clandestinidad tras un altercado con diferentes versiones tras su aparición en la manifestación del jueves y Edmundo González Urrutia insinuando su llegada al país para tomar el poder antes que Maduro.

No obstante, el presidente de Venezuela se adelantó a todos y realizó el acto para jurar el cargo una hora y media antes que lo previsto. Una toma de presidencia que estuvo marcada por dos ausencias. La primera de ellas fue la de las actas electorales que reclaman desde varios países y que Maduro sigue sin mostrar, además de ignorar las peticiones internacionales: "No me ha colocado como presidente el gobierno de los Estados Unidos".

Esa ausencia no sorprendió, pero sí lo hizo la de un Edmundo González que había prometido aparecer en Caracas para proclamarse él también presidente. Tan lejos llegó la promesa que hasta el propio Maduro bromeó con su ausencia: "¿Quién se cayó por ahí? ¿Llegó Edmundo? Recójanlo".

"Sigo trabajando en las condiciones para mi ingreso a Venezuela y asumir, como lo dispone la Constitución y lo ordena el pueblo, la presidencia de la república", justificó su ausencia el líder opositor, que achacó su no presencia a las pocas condiciones seguras para su entrada en el país.

Por su parte, María Corina Machado ha expresado que el regreso de Edmundo no era seguro: "Decidimos que el día de hoy no es conveniente que Edmundo ingrese en Venezuela". En ese vídeo publicado por la opositora, Machado también ha querido aclarar cómo fue retenida la tarde del jueves por la policía venezolana: "Inmediatamente por detrás fui brusca y fuertemente arrancada de la moto y me montaron en otra".

El vídeo que salió minutos después de su aparición en la manifestación fue, según ella, una prueba de vida que le obligaron a grabar a cambio de liberarla.

Ambos opositores han prometido que Edmundo volverá. "Estoy muy cerca de Venezuela. Estoy listo para entrar con seguridad en el momento oportuno", asegura el opositor. Además, González Urrutia dice que Maduro es un dictador sin el apoyo del pueblo: "Consumó un golpe de Estado. Se autoproclamó dictador. No lo acompaña el pueblo".

Pero sí el ejército, a pesar de las apelaciones directas de la oposición y del propio Edmundo que desobedezcan a Maduro.