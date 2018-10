Su racismo, machismo y homofobia hacen que lo comparen con Hitler: radiografía de Bolsonaro, el líder ultraderechista que podría gobernar Brasil

Suscita airadas protestas callejeras y la oposición le compara hasta con el mismísimo Hitler: "Bolsonaro, en Brasil todo el mundo sabe que es usted un racista, machista y homófobo" defiende Guilherme Boulos, del Partido Socialista y de la Libertad de Brasil.

En efecto, el posible próximo presidente de Brasil es el pendenciero autor de perlas como: "Preferiría a mi hijo muerto antes que homosexual", "el error de la dictadura fue torturar y no matar", "no te violo, no te lo mereces", "las mujeres deben ganar menos" o "mi hijo está demasiado bien educado para juntarse con esa gente tan lamentable como ese (los negros)".

Bolsonaro emprende un lavado de imagen 'in extremis' antes de la votación. Ha dado plantón al último debate preelectoral, en efecto un "todos contra uno", contraprogramándolo con un monográfico en su cadena amiga, conservadora evangelista. En ella se ha presentado como un hombre respetuoso y como abnegada víctima, aprovechando que era su primera entrevista desde que lo apuñalaran en un mitin.

Como Trump o Duterte, con quienes también le comparan, despierta tantos apoyos como odio. Es otro hombre que podría hacer retroceder a otra sociedad, la brasileña.