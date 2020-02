Fin a la cuarentena de los españoles repatriados de Wuhan tras el brote de coronavirus. Los españoles abandonan el hospital militar Gómez Ulla de Madrid tras pasar 14 días ingresados. Según informan los responsables del centro, ninguno de ellos ha mostrado síntomas en estos días.

"Se han dado muchos paseos y han hablado mucho entre ellos. Lo han llevado lo mejor que podían y sonreían mucho. Hicieron grupo y se apoyaban", ha señalado ante los medios Pilar Cadenas, la supervisora de enfermería del Gómez Ulla. Durante estos días, y según ha explicado Cadenas, se les tomaba la temperatura tres veces al día y han permanecido con personal vigilante.

"Son personas sanas, que nadie les deje de lado", apuntan desde el Gómez Ulla.

"No presentaron síntomas. Llegaron sanos y salen sanos. Son personas sanas, que nadie les deje de lado por favor", ha añadido la coordinadora de la planta 17.

Con respecto a su futuro, Cadenas explica algunos volverán a China: "Tienen su vida allí y la mayoría tiene pensando volver". Para que no exista duda y puedan regresar a su rutina, el director del hospital les ha dado un certificado que asegura que han pasado la cuarentena y que están sanos.

Simón insiste: "No tenemos coronavirus. Hay que entenderlo, no hay riesgo en España"

Por su parte, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas, ha insistido en que "no se ha producido ninguna transmisión en España". "No tenemos coronavirus. Hay que entenderlo, no hay riesgo en España", ha señalado.

Preguntado por la cancelación del Mobile World Congress, Simón defiende que "no hay motivo" para suspender este evento ni ningún otro. "Ni la OMS, ni la UE ni España, en opinión de los expertos, considera que haya ningún criterio sanitario para su suspensión".

"Nos podéis dar besos sin problema"

Pedro Morilla y Oliver Cuadrado, dos de los 21 repatriados, también han comparecido ante los medios. Morilla ha querido dar las gracias a todo el personal médico, a sus familiares y a los medios por el cariño y los cuidados recibidos.

También ha lanzado un mensaje de tranquilidad: "Salimos de China estando sanos y nos han dado un certificado que los acredita. Nos podéis dar abrazos y besos sin problema".