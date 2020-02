Termina la cuarentena de los españoles repatriados de Wuhan tras el brote de coronarivus. Tanto ellos como el hospital insisten en que "llegaron sanos y salen sanos".

Pedro Morilla y Oliver Cuadrado, dos de los 21 repatriados, han comparecido ante los medios. Morilla ha querido dar las gracias a todo el personal médico, a sus familiares y a los medios por el cariño y los cuidados recibidos.

También ha lanzado un mensaje de tranquilidad: "Salimos de China estando sanos y nos han dado un certificado que los acredita. Nos podéis dar abrazos y besos sin problema". Explican además que, en cuanto vuelva la normalidad a Wuhan, querrían regresar allí.

Con respecto a los 14 días de cuarentena que han pasado en el Gómez Ulla, destacan que han comido muy bien y que el personal médico y de cocina han hecho todo lo posible por hacerle la estancia mucho más llevadera. "Gracias por el trato y la comprensión. Lo agradecemos de por vida", ha añadido Pedro Morilla.

"No presentaron síntomas. Salen sanos"

Según informan los responsables del centro, ninguno de ellos ha mostrado síntomas en estos días. "Se han dado muchos paseos y han hablado mucho entre ellos. Lo han llevado lo mejor que podían y sonreían mucho. Hicieron grupo y se apoyaban", ha señalado ante los medios Pilar Cadenas, la supervisora de enfermería del Gómez Ulla.

"No presentaron síntomas. Llegaron sanos y salen sanos. Son personas sanas, que nadie les deje de lado por favor", ha añadido la coordinadora de la planta 17.

Por su parte, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas, ha insistido en que "no se ha producido ninguna transmisión en España". "No tenemos coronavirus. Hay que entenderlo, no hay riesgo en España", ha señalado.