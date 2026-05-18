Detenido y vetado de por vida en Qantas un pasajero neozelandés tras morder a un auxiliar y obligar a desviar el vuelo

Los detalles Un pasajero neozelandés fue detenido en Tahití tras presuntamente morder a un auxiliar de vuelo durante un trayecto de Qantas entre Australia y Estados Unidos. La aerolínea lo vetó de por vida por su comportamiento agresivo.

Un pasajero neozelandés fue arrestado en Tahití y prohibido de por vida por Qantas tras morder a un auxiliar de vuelo en un vuelo entre Australia y EE.UU. El incidente ocurrió en el vuelo QF21 de Melbourne a Dallas, desviándose a Papeete por el comportamiento agresivo del pasajero. La tripulación y otros pasajeros controlaron al hombre tras el ataque. Qantas enfatizó que la seguridad es su prioridad y vetó al pasajero de futuras operaciones. En redes sociales, el comediante Mike Goldstein mostró al hombre discutiendo e insultando a la tripulación. El Ministerio de Nueva Zelanda confirmó la detención sin dar más detalles.

Un pasajero neozelandés fue detenido en Tahití y vetado de por vida por la aerolínea australiana Qantas tras ser acusado de morder a un auxiliar de vuelo durante un trayecto entre Australia y Estados Unidos, informó este lunes la compañía.

El incidente ocurrió el pasado viernes a bordo del vuelo QF21, que cubría la ruta entre Melbourne y Dallas. La aeronave despegó a las 14:30 hora local (4:30 GMT) y, siete horas después, tuvo que desviarse hacia Papeete debido al comportamiento agresivo del pasajero.

Según un portavoz de Qantas, miembros de la tripulación y varios viajeros colaboraron para reducir al hombre después de que este presuntamente atacara y mordiera a un auxiliar de vuelo en plena travesía. La compañía aseguró que la seguridad y el bienestar de pasajeros y empleados es su "prioridad absoluta" y confirmó que el pasajero no podrá volver a volar ni con Qantas ni con su filial de bajo coste Jetstar.

Tras aterrizar en Tahití, las autoridades locales detuvieron al hombre, cuya identidad no fue revelada. El vuelo permaneció varias horas en tierra antes de reanudar su ruta hacia Dallas. No se reportaron heridos graves.

Imágenes difundidas en redes sociales por el comediante australiano Mike Goldstein muestran a un hombre discutiendo acaloradamente con miembros de la tripulación, a quienes insultaba mientras le pedían que se trasladara a la parte trasera del avión. En el vídeo, el pasajero aparece tambaleándose y hablando con dificultad mientras aseguraba que quería "salir a fumar un cigarrillo". Las imágenes no muestran la presunta agresión.

El Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio de Nueva Zelanda confirmó a medios locales que tenía constancia de la detención de un ciudadano neozelandés en Tahití el pasado 16 de mayo, aunque evitó ofrecer más detalles por motivos de privacidad.

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