Lluvias intensas provocan un aluvión que arrastra coches y autobuses en el este de Santiago de Chile

Los detalles El presidente de Chile ha decretado el estado de catástrofe en la comuna de Las Condes, ubicada en la capital del país, tras un aluvión de agua y barro que ha dejado graves daños en viviendas y vehículos.

Las intensas lluvias en Chile han causado un aluvión en la comuna de Las Condes, Santiago, arrastrando vehículos y autobuses y provocando al menos un fallecido. El presidente José Antonio Kast ha decretado el estado de catástrofe, movilizando recursos del Estado y evacuando a más de 1.200 personas. La emergencia, vinculada a la pérdida de la capa vegetal por un incendio anterior, ha dejado graves daños en viviendas y vehículos. Las autoridades han suspendido clases y habilitado albergues para los afectados, mientras efectivos del Ejército y maquinaria pesada trabajan en la zona bajo supervisión de varios ministerios.

Las fuertes lluvias en Chile habrían provocado un corrimiento de tierras que habría bajado desde lo alto de la cordillera de Los Andes convertido en barro y lodo. Hay al menos un fallecido.

Las autoridades chilenas han informado que, en medio de las fuertes lluvias quese produjo un aluvión en una zona precordillerana en el este de la capital chilena, que arrastró vehículos y autobuses en las empinadas calles de ese sector de la ciudad.

"Por intensas precipitaciones se está registrando un aluvión en la comuna de Las Condes, esto a efecto de la activación de quebradas en la comuna", informa Miguel Muñoz, director regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) para la Región Metropolitana.

Ante la situación, el presidente de Chile, José Antonio Kast, indicó -a través de su cuenta en la red social X- que "estamos enfrentando una emergencia de activación muy rápida en Las Condes con grave afectación a vehículos y viviendas en algunas calles producto de un aluvión de agua y barro".

El mandatario señaló que las autoridades de distintos organismos "se están trasladando al lugar para tomar medidas urgentes" y que se mantenía en contacto para ser informado de los impactos en la comuna. Carabineros de Chile, por su parte, reportaron haber divisado un "gran torrente de agua por calle General Blanche. Lo anterior, producto del rebasamiento del canal que se encuentra en calle Francisco Bulnes Correa", vías que pertenecen al sector San Carlos de Apoquindo, una de las zonas residenciales de mayores ingresos de la capital.

La Policía describió el suceso como "un caudal" que bajaba con dirección al poniente, desde la cordillera de Los Andes en sentido hacia el centro de la ciudad, que queda a casi diez kilómetros de distancia por lo cual no se ve afectado a pesar de la cantidad y fuerza del agua.

Vídeos divulgados por ciudadanos, a través de redes sociales, dan cuenta de imágenes de automóviles y un autobús del servicio público con pasajeros en su interior y en el techo del transporte, según la prensa local, al ser arrastrados por la potencia del aluvión.

La lluvia también ocasionó inundaciones que afectaron inmuebles, entre ellos el servicio de urgencias de una clínica, según reportes de la prensa local. El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, apuntó preliminarmente a la obstrucción de dos ductos como posible origen del intenso torrente.

Así mismo, Codina vinculó la emergencia con el incendio registrado durante el verano pasado en esa zona precordillerana, que produjo la pérdida de la capa vegetal que sostenía el terreno.

El temporal que afecta a algunas regiones de Chile provocó en la víspera el fallecimiento de una persona, que se suma a las al menos 15 más que dejó el sistema frontal que afectó al país a mediados de este año en diez de las 16 regiones del país. El fenómeno dejó más de 3.000 personas damnificadas y produjo el desbordamiento de caudales, inundaciones, además de daños a infraestructuras.

Decretan el estado de catástrofe en la comuna de Las Condes

El presidente de Chile, José Antonio Kast, ha decretado el estado de catástrofe en la comuna de Las Condes, ubicada en la capital del país, Santiago, tras un aluvión de agua y barro que ha dejado graves daños en viviendas y vehículos. La rápida activación de la emergencia ha obligado a desplegar un operativo interministerial y a evacuar a más de 1.200 personas de centros educativos y de salud.

La decisión del Gobierno, adoptada tras una reunión del Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID) regional, busca liberar de forma inmediata todos los recursos del Estado para hacer frente a la crisis. En la zona ya se encuentran desplegados efectivos del Ejército y maquinaria pesada, bajo la supervisión de los ministerios de Interior, Obras Públicas, Defensa, Salud y Energía.

El biministro del Interior y portavoz del Gobierno, Claudio Alvarado, ha instado a la población en rueda de prensa a no acercarse a los sectores afectados para no entorpecer los trabajos de limpieza y despeje de vías. Alvarado ha justificado además la decisión de no activar las alarmas del Sistema de Alerta de Emergencias (SAE) de los teléfonos móviles argumentando que el aluvión se generó "de un minuto para otro" y que emitir una orden de evacuación sin tener claridad sobre el perímetro exacto de afectación habría generado "mucha más confusión".

Por su parte, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, ha calificado de "brutal" la remoción de tierra provocada por las lluvias, asegurando que "el cerro se dio de manera casi completa". San Martín ha salido al paso de las críticas sobre una supuesta falta de mantenimiento, aclarando que el municipio y el Ministerio de Obras Públicas (MOP) habían limpiado recientemente la zona de la Quebrada Honda y el túnel subterráneo tras los incendios del verano.

Las autoridades locales han suspendido las clases en los colegios de la comuna para este viernes y han pedido a los empleadores de la zona que permitan a sus trabajadores ausentarse si no es estrictamente necesario acudir. El municipio ha habilitado además un albergue en el Centro Comunitario Santa Zita para acoger a las familias afectadas, mientras los equipos de la Dirección de Desarrollo Comunitario continúan realizando el catastro de daños en los hogares que han quedado aislados.

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