Cuenta atrás para la gran estocada arancelaria de Trump: los próximos pasos de su guerra comercial

2 de abril. Es la fecha elegida por Donald Trump para asestar la gran estocada de su errática política arancelaria, una jornada que el presidente de Estados Unidos ha declarado el "Día de la Liberación". Ese día, el mandatario republicano tiene previsto imponer sus anunciados aranceles "recíprocos", culminando así una guerra comercial de inciertas consecuencias para todo el mundo.

Así, en cuestión de 48 horas entrarán en vigor los aranceles a países que gravan los productos estadounidenses, una medida que puede golpear con particular fuerza a la Unión Europea. Cuando Trump anunció esta medida, Washington avanzó que no se aplicaría una tarifa uniforme, sino tasas específicas en función de las barreras comerciales que considera cada país impone a EEUU. Una de esas 'barreras', a juicio de Trump, es el IVA europeo, que calificó como "un arancel encubierto".

"Si ellos nos cobran, nosotros les cobramos", ha repetido Trump en varias ocasiones, recuerda la agencia Efe, que recoge que el secretario de Comercio, Howard Lutnick, presentará un informe a Trump el martes sobre la implementación de esta medida, que de momento no está clara.

Aranceles al automóvil

No son las únicas tarifas que entrarán en vigor en los próximos días. La semana pasada, Trump anunció aranceles del 25% a todos los coches que no se fabriquen en Estados Unidos y avanzó que la medida entraría en efecto el 2 de abril. "Empezaremos a recaudar el 3 de abril", precisaba el mandatario republicano, que, no obstante, ha dejado fuera de esos aranceles los componentes de automóviles fabricadas en México y Canadá, al menos de momento, para no perjudicar tanto a la industria estadounidense.

Estos aranceles de Trump no solo supondrán un duro golpe a la industria europea -Volkswagen, BMW y Stellantis ven peligrar uno de sus mercados clave-, sino que podrían encarecer los vehículos entre 4.000 y 10.000 dólares para los propios estadounidenses. Más de de la mitad de los coches que se venden en EEUU son importados y un 60% de los que se fabrican allí contienen piezas procedentes del extranjero. La medida puede incluso perjudicar a Tesla, la empresa automovilística de su todopoderoso aliado Elon Musk.