La guerra arancelaria de Trump perjudicará a EEUU pase lo que pase: el peor escenario apunta a una crisis mayor que el 'crack del 29'

Desde que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos, ha implementado una estrategia proteccionista que se ha materializado en la imposición de aranceles a productos extranjeros. Este 2 de abril, la mayoría de estos aranceles entrarán en vigor, lo que podría desencadenar una crisis comercial similar al 'crack del 29'. Un estudio de la Aston Business School advierte que Estados Unidos, junto a Canadá, México y China, será el más perjudicado, con una caída significativa de sus exportaciones y PIB. En escenarios más amplios, los aranceles afectarían gravemente a la UE, especialmente a Irlanda. España, aunque no se vería directamente afectada, podría sufrir efectos indirectos debido a su integración en la UE. La confrontación podría llevar a un caos comercial global, con un impacto negativo en el nivel de vida mundial.

Parece que ha pasado un siglo, pero no han transcurrido ni cinco meses desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ganara las elecciones. Desde entonces, y en su estrategia presuntamente proteccionista, no hemos dejado de escucharle anunciar más y más aranceles a productos extranjeros: acero y aluminio, productos agrícolas, coches importados, y hasta el petróleo de Venezuela. Algunos ya están en funcionamiento, otros siguen siendo anuncios, pero este miércoles, 2 de abril, comenzará la prueba de fuego para Trump al entrar en vigor los que faltan. Y no parece que vaya a ser, como él quiere, la redención de Estados Unidos, "el renacimiento de nuestro país", en palabras de Trump. Pero muchos analistas ya hablan de una crisis comercial mayor que el histórico 'crack del 29' que dio lugar a la Gran Depresión de los años 30.

En concreto, un primer estudio académico aventura que EEUU va a salir perjudicada. Se trata de una investigación de la Aston Business School que analiza los costes que supondría una guerra arancelaria en seis posibles escenarios. Y, pase lo que pase, Estados Unidos será el peor parado, junto a Canadá, México y China. España, según ese estudio, que habla de 1,3 billones de dólares en pérdidas globales, no saldría muy afectada.

Escenarios 1 y 2: los aranceles a México y Canadá

El primer escenario que contempla el estudio parte de la base de los aranceles a Canadá, México y China. En esta situación, la investigación recoge que Estados Unidos perdería más de un quinto de sus exportaciones, que podrían ascender hasta un 30%, según los cálculos. Así, el PIB en EEUU caería un 1,1%, mientras que México y Canadá sufrirían aún más, con un -7% y -5%, respectivamente.

El escenario 2 llegaría en el que en el que México y Canadá respondan a su vez con nuevas tarifas contra EEUU, lo que agravaría la repercusión hasta un posible 43%.

Escenarios 3 y 4: Trump grava a la Unión Europea

Llegamos a un punto que nos toca más de cerca y es el escenario en el que se suma, a todo lo anterior, los aranceles a la UE. En la situación de aranceles de EEUU a la UE, quien peor parada saldría de entre los 27 sería Irlanda, pues su economía depende en gran medida de sus relaciones con EEUU, al estar instaladas allí muchas empresas americanas.

De esta tercera situación pasaríamos a la cuarta en el caso de que la UE, como ya ha avanzado que haría, respondiera también con sus propias tasas. En este caso, se hundirían las exportaciones de Estados Unidos en más de un 40%. Reino Unido sería otro país de entre los más afectados. Y en Asia, los peores parados serían Japón y Corea del Sur.

"Europa no ha empezado esta confrontación. Pero si es necesario, tenemos un plan fuerte para tomar represalias y lo usaremos", ha afirmado este martes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, en el Parlamento Europeo, si bien ha insistido en buscar una "vía negociadora".

Escenarios 5 y 6: Trump grava al mundo entero, y este responde

En el peor de los escenarios, Estados Unidos implanta sus famosos aranceles recíprocos del 25% al mundo entero. Y el mundo, contraataca. Un todos contra todos en el que Estados Unidos perdería el 66,6% de sus exportaciones y en el que su nivel de vida caería un 2,5 %. Un boomerang de aranceles que puede que le dé en la cara de vuelta. Ante este caso, los analistas aventuran la llegada del caos comercial, precios al alza y caída del modo de vida. Una crisis comercial aún mayor que la de la Gran Depresión de 1930.

Los grandes perdedores de los aranceles de Trump

¿Qué pasaría con España?

La retahíla de países gravemente dañados, España resultaría afectada, pero de rebote: "Yo creo que no se vería afectado por esta guerra comercial. Pero tendremos también efectos de rebote. Nuestra economía está absolutamente integrada en la Unión Europea", ha destacado en Al Rojo Vivo Óscar Vara, profesor de Teoría Económica de la UAM.

Lo que está claro es que nadie va a salir ganando, porque la renta per cápita de los estadounidenses caería, sí. Pero el nivel de vida de los mexicanos y canadienses, aún más. En Europa, saldría perdiendo Irlanda por su dependencia de Estados Unidos. Y si nuestros vecinos europeos salen malparados, nosotros indirectamente, también.