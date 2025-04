Sánchez presentará este jueves un plan de ayudas a los sectores afectados por los aranceles de Trump

A tan solo unas horas de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concrete una andanada de aranceles que tiene en vilo a los mercados de todo el mundo, Pedro Sánchez ha movido ficha.

El presidente del Gobierno español comparecerá este jueves en La Moncloa para detallar la hoja de ruta que va a realizar el Ejecutivo para hacer frente al impacto que van a provocar las medidas anunciadas esta noche por Trump. Este jueves, por tanto, tendrá lugar una cita muy importante.

Como ha podido saber laSexta, Sánchez ha convocado a representantes del tejido productivo de nuestro país: del mundo de la agricultura, del vino, de los sectores automóviles y todos los sectores afectados por estas medidas arancelarias de Trump. Una cita en la que también estarán presentes los ministros competentes en esta materia, como el titular de Industria, el de Agricultura y el de Economía.

Además, antes del anuncio oficial de Trump, Sánchez ha convocado esta tarde en el Palacio de la Moncloa a empresarios y sindicatos para analizar el escenario que se abre con la decisión de Trump. Aunque lo importante vendrá el jueves cuando a las 12:00 el presidente del Gobierno comparezca para contar cuál es el plan de contingencia del Ejecutivo.

Tal y como confirmó Sánchez la semana pasada en el Congreso, el Gobierno estaba diseñando un plan nacional de contingencia para ayudar a los sectores de la economía española que puedan verse afectados por las medidas de Trump. También insistió en que responderá a los aranceles e incluso llegó a asegurar que si "tenemos que dar una guerra comercial, estamos preparados para librarla".

Una "batería de medidas" para hacer frente a Trump

Fuentes del Gobierno han confirmado a laSexta que tienen una batería de medidas preparadas que se activarán o no dependiendo de lo que anuncie Trump. Indican, por tanto, que aún no pueden hacerlas públicas, sobre todo hasta no conocer todas las medidas del republicano.

Lo cierto es que, por ahora, no queda del todo claro cómo nos afectarán directamente los aranceles a los españoles y al resto de Europa porque aún quedan cosas que anunciar por parte del presidente estadounidense.

Pese a que desde que Trump llegó al poder el pasado 20 de enero no ha dejado de anunciar aranceles de todo tipo, se espera que ahora, en el denominado "Día de la Liberación", dé un nuevo golpe al comercio global, que presentará en una ceremonia en la Casa Blanca prevista para las 16:00 horas (las 22:00, hora peninsular española).

El mandatario republicano tiene previsto proclamar en ese acto, bautizado "Make America Wealthy Again, sus llamados "aranceles recíprocos". Esas tarifas, diseñadas para castigar a cualquier país que grave las importaciones estadounidenses, entrarán en vigor de forma inmediata tras el anuncio de Trump, según ha avanzado su portavoz, en declaraciones recogidas por Reuters.