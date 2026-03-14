Los detalles Dmitri Peskov, portavoz presidencial ruso, ha explicado que en este momento "es cuando parte de ese petróleo empieza a entrar en los mercados energéticos", motivo por el que "se produce una gran estabilidad": "Así funciona la economía".

El Kremlin ha afirmado que numerosos países desean importar petróleo ruso debido a la inestabilidad en los mercados causada por la guerra en Irán. Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, destacó que la infraestructura energética global no puede prescindir del petróleo ruso, esencial para estabilizar los mercados. Rusia se beneficia del conflicto en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz, lo que ha elevado los precios del crudo. Estados Unidos ha levantado temporalmente la prohibición de importar petróleo ruso, lo que coincide con los intereses rusos. Esta medida permite a Rusia estabilizar el mercado y aumentar sus ingresos, alcanzando hasta 8.000 millones de dólares. La decisión de Trump de permitir compras de petróleo a Rusia, suspendiendo sanciones, favorece a Moscú y supone un revés para la Unión Europea.

El Kremlin aseguró este sábado que hay "muchos" países que quieren importar petróleo ruso debido a la situación creada en los mercados internacionales por la guerra en Irán. "Efectivamente, el mercado es muy grande y los interesados en adquirir petróleo ruso son muchos", comentó Dmitri Peskov, portavoz presidencial, a la agencia TASS.

Subrayó que "la situación es evidente" y que "la infraestructura energética mundial no puede renunciar a la entrada de grandes volúmenes de petróleo ruso": "Este crudo ruso es necesario". "Y ahora, cuando parte de ese petróleo empieza a entrar en los mercados energéticos, entonces se produce una gran estabilidad. Así funciona la economía", añadió.

A su vez, Peskov destacó la decisión de Estados Unidos de levantar durante un mes la prohibición de importar el petróleo ruso que se encuentra en tránsito abordo de petroleros en alta mar. "En ese caso, nuestro interés coincide con el de los americanos", señaló.

Rusia, que sufrió un duro revés con la muerte de uno de sus principales aliados, el ayatolá Ali Jameneí, se está beneficiando de la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz, debido al alza de los precios del petróleo. A esto se ha sumado la decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, medida adoptada justo después de que las exportaciones de petróleo y productos refinados rusos cayeran en febrero a su nivel más bajo desde el comienzo de la guerra en Ucrania, según informó la Agencia Internacional de Energía.

El descenso el mes pasado fue de 410.000 barriles diarios. El emisario económico del Kremlin, Kiril Dmítriev, situó en cerca de 100 millones los barriles que están ahora en el mar y que se han visto liberados por Estados Unidos.

El canal Fox News informó que a día de hoy aproximadamente 124 millones de barriles de petróleo ruso se encontrarían en tránsito. Según 'Financial Times', cada día el alza de los precios del crudo a nivel internacional supone unos ingresos de 150 millones de dólares para las arcas rusas. Si el precio del petróleo de la marca rusa Urals se mantiene por encima de los 70 dólares, Moscú podría ingresar en marzo hasta 5.000 millones de dólares.

Trump autoriza la compra de petróleo a Rusia

Este viernes el presidente estadounidense, Donald Trump, daba un volantazo y firmaba un documento que autoriza la compra de petróleo a Rusia. Es decir, las sanciones que el Ejecutivo de Vladímir Putin tenía impuestas por atacar a Ucrania quedan suspendidas, de momento, durante un mes. Olvidando la guerra que ya vive su quinto año y en la que Trump había jugado a ser mediador.

Ya lo dijo, hace solo unos días, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, que aseguró que Rusia es el único que está ganando con la guerra porque la suspensión de las sanciones para la compra de petróleo ruso tiene una consecuencia inmediata: Putin ha ganado y Zelenski ha perdido. O lo que es lo mismo, Trump le ha dado una nueva bofetada a toda la Unión Europea.

Para el Kremlin, el fin de estas sanciones, aunque sea solo durante un mes, supone que Rusia puede contribuir a estabilizar el mercado. "Estados Unidos está tomando medidas para intentar estabilizar los mercados energéticos; nuestros intereses coinciden", aseguran. Pero la realidad es que con esta decisión tomada por Trump, los rusos podrían estar embolsándose hasta 8.000 millones de dólares.

Por ello, Rusia claramente ha ganado. Primero, porque el barril de los Urales, el barril de referencia ruso, ha pasado de cotizar en 40 dólares a superar los 100 dólares. Y no solo es que Rusia venda el petróleo más caro, sino que, también vende más cantidad. Por ejemplo, Indiay Chinahan aumentado sus compras tras el bloqueo y el aumento de la peligrosidad en el estrecho de Ormuz.

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