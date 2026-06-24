Keiko Fujimori asegura su victoria en las elecciones de Perú tras 17 días de escrutinio de votos

¿Por qué es importante? Fujimori se hace con la victoria con un 50,11% de los votos, superando a su rival, Roberto Sánchez, por 43.386 votos cuando quedan 40.213 votos potenciales por contabilizar, según datos de la Organización Nacional de Política Electoral de Perú

Keiko Fujimori, candidata conservadora e hija del expresidente Alberto Fujimori, lidera la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú con el 50,11% de los votos, superando a su rival Roberto Sánchez. Con solo 40.213 votos por contar, la ONPE aún no ha declarado oficialmente al ganador. La posible victoria de Fujimori refuerza el giro a la derecha en América Latina, tras la elección de Abelardo De La Espriella en Colombia. Sánchez ha denunciado fraude sin pruebas y se niega a reconocer los resultados, lo que podría provocar una crisis política. Fujimori hereda un país con profundas desigualdades económicas y una historia de inestabilidad política.

La conservadora Keiko Fujimori obtuvo una ventaja insuperable en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú el martes por la noche, lo que la encamina a asumir la presidencia.

Fujimori, candidata presidencial en cuatro ocasiones e hija del expresidente Alberto Fujimori, cuenta ahora con el 50,11% de los votos, superando a su rival de izquierda, Roberto Sánchez, por 43.386 votos. Solo quedan 40.213 votos potenciales por contabilizar, según datos de la ONPE (Organización Nacional de Política Electoral) de Perú. La ONPE aún no ha declarado oficialmente al ganador y planea hacerlo a mediados de julio.

La esperada victoria de Fujimori profundiza el giro a la derecha en América Latina, tras la elección del candidato ultraderechista Abelardo De La Espriella en Colombia el domingo. Los votantes preocupados por la delincuencia se han volcado hacia los candidatos de línea dura.

El martes, Sánchez alegó que se estaba cometiendo fraude, sin aportar pruebas, y afirmó que se negaría a reconocer los resultados de las elecciones, lo que aumenta la posibilidad de una prolongada crisis política en Perú. Sánchez había solicitado la anulación de miles de votos emitidos en el extranjero que, en su mayoría, favorecían a Fujimori, pero el jurado electoral nacional de Perú rechazó la solicitud el martes por la noche.

Los resultados de la segunda vuelta se habían retrasado debido a la revisión de las papeletas impugnadas, la llegada tardía de las papeletas del extranjero y la mínima diferencia entre los candidatos. Fujimori heredará un país que ha tenido ocho presidentes en igual número de años y que se enfrenta a profundas desigualdades económicas entre la capital y las zonas rurales, así como a una creciente desilusión con los políticos.

De los ocho expresidentes, ninguno completó un mandato completo. Tres fueron destituidos mediante juicio político y uno renunció tras solo seis días. Cuatro expresidentes se encuentran actualmente en prisión, y el difunto padre de Fujimori cumplió 16 años de cárcel por abusos contra los derechos humanos durante su década de gobierno en la década de 1990.

Fujimori, quien anteriormente se había distanciado del legado de su padre, lo ha aprovechado en estas elecciones, presentándose como una líder fuerte, la más capacitada para imponer el orden y la estabilidad mientras los votantes lidian con el aumento de los índices de extorsión y asesinato.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido