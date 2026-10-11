Katie Zacharia, la nueva portavoz de Trump: de las polémicas antivacunas a la defensa de las deportaciones

Los detalles En las últimas horas, ha eliminado mensajes polémicos sobre las vacunas durante la pandemia y otras posiciones radicales que habían quedado expuestas tras conocerse su designación.

Katie Zacharia, nueva portavoz de la Casa Blanca, se une al equipo de Donald Trump con un perfil característico de las mujeres que lo rodean. Abogada y madre de cuatro, ha trabajado en medios conservadores y en el equipo de comunicación del presidente. Su nombramiento sigue la tendencia de elegir figuras con presencia en Fox News, como Karoline Leavitt y Kayleigh McEnany. Zacharia ha sido portavoz del Departamento de Seguridad Nacional y asesora de Trump Media & Technology Group. Sus posturas incluyen oposición al aborto y defensa de políticas migratorias duras. Ha eliminado mensajes polémicos en redes sociales tras su designación.

La nueva portavoz de la Casa Blanca encaja en el perfil de las mujeres que rodean a Donald Trump: larga melena ondulada, pestañas postizas y una gorra MAGA que, según sus publicaciones, no se quita ni para ir al gimnasio. Katie Zacharia, abogada y madre de cuatro hijos, llega al puesto después de trabajar como comentarista en medios conservadores y formar parte del equipo de comunicación del presidente.

"Estoy deseando entrar y trabajar para el presidente Trump", ha afirmado. Su nombramiento sigue una fórmula conocida en la Casa Blanca: recurrir a perfiles con presencia habitual en Fox News, como ocurrió con sus predecesoras Karoline Leavitt y Kayleigh McEnany.

Zacharia ha trabajado como asesora de comunicación de Trump Media & Technology Group, la empresa responsable de Truth Social, y como portavoz del Departamento de Seguridad Nacional durante la etapa de Kristi Noem, destituida por Trump en marzo. También ha defendido posiciones contrarias al aborto: "La píldora abortiva contiene los mismos químicos que se usaron en los campos de exterminio en la Alemania nazi".

Su nombramiento también ha puesto el foco en sus antiguas publicaciones en redes sociales. En las últimas horas, ha eliminado mensajes polémicos sobre las vacunas durante la pandemia y otras posiciones radicales que habían quedado expuestas tras conocerse su designación.

En materia migratoria, Zacharia ha defendido la línea dura de la Administración Trump: "Necesitamos aumentar las deportaciones". También ha arremetido contra las políticas relacionadas con las personas trans, al afirmar que "la Administración de Obama ha sido muy hostil con las mujeres biológicas".

A estas declaraciones se suma la constante defensa del presidente, a quien atribuye una gestión eficaz. "Sus políticas son las más efectivas. Él es el presidente más enérgico", ha asegurado. Zacharia lleva meses promoviendo que Trump se presente a las elecciones de 2028, pese a que la Constitución estadounidense prohíbe que una persona sea elegida presidente más de dos veces.

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