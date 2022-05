Negra, lesbiana e hija de migrantes haitianos. Así es la nueva portavoz de la Casa Blanca. Karine Jean-Pierre ha recogido emocionada el testigo de manos de su predecesora, Jen Psaki, que dejará el cargo la semana que viene. Nacida en la isla caribeña francesa de Martinica, es la primera persona de raza negra que ejercerá como defensora de las políticas estadounidenses.

Psaki, quien deja el trabajo el 13 de mayo, había dicho al principio de la administración Biden, que comenzó en enero de 2021, que planeaba quedarse alrededor de un año, según recoge Reuters. Hasta el momento, Jean-Pierre había ocupado el puesto de subsecretaria de prensa desde el comienzo del mandato de Biden. De hecho, Jean-Pierre, de 44 años, ya se había encargado anteriormente de contestar a las preguntas de los reporteros en las ruedas de prensa.

La primera vez que se subió al podio fue en mayo del año pasado, cuando ya hizo historia como la primera mujer negra en tres décadas en presidir las agitadas ruedas de prensa de la Casa Blanca. Antes que ella, solo otra mujer afroamericana había podido situarse detrás el atril de prensa de la Casa Blanca: Judy Smith, subsecretaria de prensa del entonces presidente republicano George H.W. Bush (1989-1993).

¿Quién es Karine Jean-Pierre?

En los años anteriores, la nueva portavoz también desempeño puestos cercanos al partido de Biden, pues trabajó en su campaña presidencial de 2020. La nueva portavoz ha trabajado también como analista política para las cadenas NBC y MSNBC, y como defensora de los derechos reproductivos de las mujeres para la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés), según señala Efe. Fue directora de asuntos públicos de MoveOn.org, un grupo de defensa progresista que en 2019 buscaba sacar de la Casa Blanca el entonces presidente Donald Trump (2017-2021).

De hecho, una de las anécdotas más señaladas de la nueva portavoz está relacionada con un debate organizado por esta asociación en la que fue invitada Kamala Harris. Fue en ese evento donde un activista defensor de los derechos de los animales se subió al escenario y se abalanzó sobre Harris para quitarle el micrófono, ante lo que Jean-Pierre intervino poniendo su cuerpo entre la entonces senadora y el manifestante, bastante más alto que ella.

"Fue un momento en el que pasé miedo, pero en lo único que pude pensar era que tenía que actuar", confesó Jean-Pierre en una entrevista en MSNBC. Jean-Pierre pensó que quizás el hombre que se había subido al escenario era un supremacista blanco que quería hacer daño a Harris, que era entonces la única mujer afroamericana que competía en las primarias demócratas para la Presidencia, una carrera que ganó Biden. "Y me dije, no, esto no va a pasar hoy", afirmó Jean-Pierre recordando lo ocurrido.