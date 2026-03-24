La izquierda gana las elecciones en Dinamarca pero tendrá que pactar para poder gobernar

La otra cara Pese a la victoria de la primera ministra socialdemócrata, Mette Frederiksen, el partido ha cosechado su peor resultado en más de 100 años, ya que nunca había caído tanto en votos desde 1903.

El bloque de izquierda liderado por la primera ministra socialdemócrata, Mette Frederiksen, ganó las elecciones legislativas en Dinamarca, pero no logró la mayoría necesaria para gobernar en solitario. Frederiksen, que adelantó las elecciones debido a tensiones con Estados Unidos y Groenlandia, obtuvo un 22% de los votos, el peor resultado para su partido desde 1903. A pesar de la caída, el bloque de izquierdas obtuvo 84 escaños en el Parlamento, frente a los 77 de la derecha. Para formar gobierno, Frederiksen necesitará el apoyo de Los Moderados, que cuentan con 14 escaños, ya que no alcanza la mayoría absoluta.

El bloque de izquierda de la primera ministra socialdemócrata, Mette Frederiksen, ha ganado este martes las elecciones legislativas danesas con un 48% de los votos, pero insuficiente para poder gobernar en solitario, por lo que necesitará el apoyo de Los Moderados.

Frederiksen, quien en 2019 se convirtió a los 41 años en la primera ministra más joven en la historia de Dinamarca y lleva siete años en el poder, tomó la decisión de adelantar elecciones, previstas para este otoño, a raíz de la tensión vivida a principios de año con Estados Unidos y Groenlandia.

Y, en los comicios celebrados este martes, el Partido Socialdemócrata de Mette Frederiksen se ha impuesto como la formación más votada con un 22% de los votos aunque, pese a la victoria, han cosechado el peor resultado en más de un siglo ya que no alcanzaban un resultado tan escaso desde 1903.

De hecho, mientras registraban la peor caída de las formaciones presentadas a estos comicios, la ultraderecha danesa del Partido Popular Danés ha sido el que más ha subido en votos consiguiendo triplicar sus resultados de las últimas elecciones y cerrando con un 9,2% de los votos.

Ahora bien, el bloque de izquierdas se ha llevado la mayoría de la representación en el Parlamento con 84 escaños y un 48% de los votos frente al bloque de la derecha que se ha quedado en 77 escaños y un 44,2% de los votos.

No obstante, Frederiksen no tiene mayoría absoluta. La primera ministra danesa necesitará el apoyo de Los Moderados, formación que cuenta con 14 escaños, para poder alcanzar de nuevo el Gobierno danés ya que necesita 90 diputados para la mayoría absoluta y no le valdría con los cuatro correspondientes a los territorios autónomos, dos de las Islas Feroe y dos de Groenlandia.

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