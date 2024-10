Ultras israelíes, con el beneplácito y apoyo del Gobierno, han comenzado a instalar tiendas de campaña en la frontera con Gaza para celebrar jornadas y talleres que tratan de explicar a la ciudadanía cómo ser un buen colonizador para ocupar los territorios palestinos. En los vídeos promocionales los formadores invitan a participar a la gente, como si se tratase de un campamento normal: "Todos nos reuniremos en la frontera de Gaza ¿Lo entiendes? La tierra gazatí es nuestra tierra".

Al frente de esta organización se encuentra Daniela Weiss, quien ha manifestado que "no habrá árabes en las calles de Gaza. Irán a Turquía, Escocia o Reino Unido... no quiero matarlos, los quiero fuera de Gaza y usaré diferentes métodos como no darles ayuda humanitaria". No es la primera vez que lleva a cabo una acción de este tipo, hace un tiempo organizó un 'crucero' para que los israelíes pudiesen contemplar el bombardeo de Gaza.

Desde el Ejecutivo de Netanyahu, la ministra de Igualdad, May Golan, ha señalado que "tomar la tierra iguala la paz y la seguridad". Pero no son los únicos, también la diputada del MPDL Michel Woldierg ha invitado a la población a "alcanzar la alegría el próximo lunes, 21 de octubre".

Las actividades se realizarán durante la festividad del Sucot a la que asisten un tercio de legisladores del partido de Netanyahu y también la parte más ultra, como su ministro de Seguridad Nacional, Ben Gvir, o Bezalel Yoel Smotrich, ministro de Finanzas. Algunas de las propuestas para este taller requieren de la posesión de palas para poder cavar las nuevas cabañas.