Israel ha lanzado la madrugada de este viernes un ataque con drones limitado al centro de Irán (Isfahan) en respuesta al lanzado el pasado sábado por el país persa con más de 300 misiles y drones. Sin embargo, las informaciones desde el principio han sido confusas, sin confirmaciones oficiales por parte de Israel ni tampoco de Estados Unidas, cuyos funcionarios ya habían señalado a varios medios que las explosiones escuchadas en Isfahan se debe a un ataque del Estado judío.

Por su parte, las autoridades de Irán han asegurado este viernes haber repelido un ataque con drones contra los alrededores de la ciudad, donde hay una importante base militar y una instalación nuclear. Pero señalan que no hay información de un "ataque desde el extranjero" y han dado a entender que no habrá represalias. El Ejército iraní ha sostenido que "ya se ha visto la respuesta de Irán", ha destacado el jefe del Ejército de Irán, el general de división Abdul Rahim Musavi, sobre si Irán responderá a la agresión.

De esta forma, las autoridades de Irán han quitado hierro a la situación y las informaciones en algunos medios estadounidenses sobre un ataque con misiles contra una instalación militar en Isfahán, situada más de 300 kilómetros al sur de la capital, Teherán. A pesar de que el Gobierno israelí no se ha pronunciado oficialmente sobre el ataque, fuentes oficiales israelíes citadas por el diario estadounidense The Washington Post han confirmado que están detrás del ataque y han argumentado que el objetivo era trasladar a Irán que el Ejército israelí puede golpear su territorio.

En esta línea, fuentes israelíes citadas por 'The New York Times' han recalcado que el ataque fue lanzado por Israel, mientras que el ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, ha publicado un breve mensaje en su cuenta en la red social X aparentemente criticando lo limitado de la acción: "Débil".

Por su parte, fuentes oficiales estadounidenses han señalado en declaraciones concedidas a la cadena de televisión estadounidense CNN que Washington contó con una advertencia previa por parte de Israel sobre el ataque, si bien han recalcado que "no lo respaldaron". "No respaldamos la respuesta", han asegurado. Otra fuente oficial citada por este medio ha desvelado que las autoridades israelíes "nunca especificaron en términos preciosos" el rango de objetivos que podrían estar incluidos en el ataque, si bien "instalaciones nucleares y civiles claramente no estaban en esa categoría". Asimismo, han reiterado que Washington "no dio 'luz verde'" al ataque.

Calma tras un ataque con "minidrones"

El brigada general Amir Mihandust, comandante del Ejército de Irán en Isfahán, ha confirmado que las explosiones registradas durante la madrugada han sido provocadas por los disparos de los sistemas de defensa aérea contra "objetos sospechosos" identificados en el espacio aéreo de la ciudad. "Los sonidos están relacionados con los disparos de los sistemas de defensa aérea contra un objeto sospechoso. No hay daños", ha recalcado, según ha recogido la agencia iraní de noticias IRNA.

Los medios iraníes han destacado que la situación en la ciudad es de calma. En este sentido, fuentes oficiales citadas por la agencia de noticias Mehr han recalcado que los sistemas de defensa aérea han derribado "minidrones" en la zona. "No hay informaciones sobre estos pequeños aparatos y estamos intentando localizar los restos", han resaltado.

Horas después del ataque, la Organización de Aviación Civil de Irán ha retirado parte de las restricciones impuestas en las últimas horas a las operaciones aéreas en el país, al tiempo que han pedido a los pasajeros que presten atención a los avisos en los aeropuertos y a los mensajes de las aerolíneas debido a los retrasos y las cancelaciones, según la agencia IRNA.