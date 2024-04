El ataque a Israel fue mediante una operación que Irán ha bautizado con el nombre de "promesa verdadera" se materializó con una tormenta de más de 300 proyectiles lanzados hacía territorio israelí. Lo que más lanzaron fueron drones, concretamente, 170. Todos fueron interceptados antes de llegar a Israel, según ha asegurado el Ejército israelí.

Irán también lanzó alrededor de 36 misiles cruceros de los que no llegó ninguno. Y lanzó 120 misiles balísticos; algunos de estos sí que llegaron a suelo israelí, según señaló el portavoz militar.

¿Salieron todos estos misiles de Irán? La respuesta es no, ya que algunos procedieron del Líbano, Siria, Irak y del Yemen, donde Teherán cuenta con el apoyo de milicias aliadas.

¿Cuáles son estos proyectiles usados? Por un lado, encontramos el PAVEH 351, que es un misil crucero desarrollado por la Guardia Revolucionaria iraní. Cada uno de estos misiles puede llevar 1.000 kilos de explosivos y tiene un alcance de 3.000 kilómetros.

En cuanto a drones, Irán habría lanzado los Shahid 136. laSexta los grabó de cerca hace un año en el programa de El Objetivo, pudiendo ver sus características en el aniversario de la revolución iraní. Se trata de un aparato de 3,50 metros de largo, fácil de fabricar, pero no es muy rápido: no supera los 180 km por hora. No obstante, alcanza 2.000 kilómetros de distancia.

El proyectil de largo alcance el Emad también habría sido usado para este ataque. Esos proyectiles fueron neutralizados en el 99% por las defensas israelíes y no llegaron a territorio israelí.