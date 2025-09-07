Israel continúa con sus ataques a edificios de Gaza con la justificación de que allí se esconden miembros de Hamás

¿Qué están diciendo? "Estamos destruyendo torres terroristas incriminadas y hemos establecido otra zona humanitaria para que la población civil de Gaza pueda salir a un lugar seguro", ha declarado Netanyahu.

El Ejército de Israel justifica la destrucción de edificios en Gaza afirmando que son refugios de Hamás y ha creado una zona humanitaria para la población civil. Sin embargo, esta tarde murieron cinco gazatíes mientras buscaban ayuda, y 100,000 civiles han abandonado la ciudad, según el primer ministro israelí. Una mujer lamenta que no hay lugar seguro en Gaza, donde cada vez que se trasladan son atacados. Los que permanecen enfrentan peligros constantes, como el ataque que mató a mujeres y niños en una escuela. Además, un dron hutí impactó un aeropuerto israelí, causando dos heridos leves.

El Ejército de Israel tiene una justificación para todos los edificios que ha destruido este domingo: dice que son refugios de Hamás. "Estamos destruyendo torres terroristas incriminadas y hemos establecido otra zona humanitaria para que la población civil de Gaza pueda salir a un lugar seguro y recibir ayuda humanitaria allí", ha afirmado Netanyahu.

Sin embargo, lo cierto es que esta tarde han muerto cinco gazatíes mientras buscaban ayuda. Como ellos, 100.000 civiles han abandonado la ciudad, según el primer ministro israelí.

"Cada vez que vamos a un lugar, el Ejército israelí nos ataca. Cada vez que vamos a algún sitio, nos piden que nos vayamos. No hay ningún lugar seguro en Gaza", lamenta una mujer. Son solo el 10% de los que se calcula que aún sobreviven entre una ciudad cada vez más golpeada.

Los que se quedan, se enfrentan al peligro de ataques como el que esta noche ha matado a varias mujeres y niños en una escuela, donde familias de desplazados habían encontrado refugio. Mientras, Israel arrasa la ciudad de Gaza, con explosiones sobre barrios ya asolados.

Por otro lado, esta tarde un dron lanzado por los hutíes desde Yemen ha impactado contra un aeropuerto israelí, dejando dos heridos leves.