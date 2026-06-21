Israel no cede pese a las presiones de Trump: no retirará a sus fuerzas del sur de Líbano

¿Qué ha dicho? El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ha afirmado que el Ejército israelí "no se retirará" de la "zona de seguridad" que ocupa actualmente en territorio libanés.

A pesar de las negociaciones en Suiza entre Estados Unidos e Irán y el compromiso de Hizbulá con el alto el fuego en Oriente Medio, Benjamin Netanyahu no ha ordenado la retirada de tropas israelíes de Líbano. Israel ha continuado bombardeando el sur del país, alegando que Hizbulá rompió el acuerdo, acusación que el grupo chií también hace contra Israel. Aunque ambas partes acordaron un alto el fuego, el ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó que el Ejército no se retirará de la zona. Las Fuerzas de Defensa de Israel mantendrán sus posiciones y seguirán operando contra amenazas terroristas durante la tregua.

Ni los esfuerzos de Donald Trump, ni que Estados Unidos e Irán estén negociando en Suiza ni que Hizbulá haya anunciado (varios días después de la firma) que se compromete al alto el fuego pactado en el acuerdo de paz para Oriente Medio. Nada de eso ha hecho que Benjamin Netanyahu ordene a sus soldados abandonar Líbano.

Pese a todo ello, Israel ha seguido bombardeando el sur del país con el pretexto de que Hizbulá había roto el acuerdo, acusación que realiza al contrario al milicia chií. Eso hasta este sábado, cuando ambas partes se comprometieron, casi una semana después, al alto el fuego en la región.

Lo cual no quiere decir que el Ejército israelí abandone la zona. De hecho, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ha afirmado este domingo que el Ejército de Israel "no se retirará" de la zona que ocupa en el sur de Líbano.

"El alto el fuego anunciado ayer permite que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) mantengan todas sus posiciones en la zona de seguridad que protege a las comunidades del norte", ha asegurado el ministro en un comunicado publicado en sus canales oficiales.

Además, la nota sostiene que las tropas israelíes continuarán "operando desde allí hacia el interior contra terroristas e infraestructuras terroristas" durante la tregua.

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