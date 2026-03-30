Irán ya habría aceptado algunos puntos del plan de un Trump que espera un acuerdo antes del fin de su ultimátum el 6 de abril

Sí, pero... Al menos en público, Irán sostiene que las exigencias de Washington son "poco realistas", mientras que la Casa Blanca asegura que las negociaciones van "por buen camino".

Irán habría aceptado en privado ciertos puntos del plan de Donald Trump, según la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Aunque las declaraciones públicas de Teherán difieren, las negociaciones avanzan. La Casa Blanca confía en alcanzar un acuerdo antes del 6 de abril, cuando expira el ultimátum sobre el estrecho de Ormuz. Mientras tanto, las operaciones militares continúan, con un 70% de las instalaciones de misiles y drones iraníes destruidas. Trump advirtió que las instalaciones energéticas iraníes podrían ser atacadas si no se llega a un acuerdo. Marco Rubio destacó fracturas internas en el liderazgo iraní, mientras Irán rechaza las condiciones de Washington.

Irán ya habría aceptado en privado algunos puntos del plan propuesto por el presidente de EEUU, Donald Trump, que mantiene su objetivo de alcanzar un acuerdo antes del 6 de abril, fecha en la que expira el ultimátum fijado para resolver el conflicto en torno al estrecho de Ormuz.

Así lo ha manifestado este lunes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, que ha asegurado que, pese a la retórica pública de Teherán, las conversaciones entre ambos países continúan y avanzan "por buen camino". Al mismo tiempo, ha subrayado que lo que las autoridades iraníes comunican en privado difiere de sus declaraciones públicas.

Según Leavitt, Irán ha aceptado de forma discreta algunos planteamientos de Washington, aunque no ha especificado qué puntos serían. Así, la Administración estadounidense confía en cerrar un acuerdo antes de que venza el plazo fijado por Trump.

En paralelo, la Casa Blanca ha confirmado que el presidente mantiene vigente el calendario previsto para la operación militar, estimado entre cuatro y seis semanas. "Hoy estamos en el día 30, así que pueden hacer los cálculos", ha señalado la portavoz en la rueda de prensa diaria.

Leavitt ha defendido que las Fuerzas Armadas estadounidenses han tenido "un éxito enorme" durante el conflicto, en el que, según datos oficiales, se ha destruido cerca del 70% de las instalaciones de producción de misiles y drones iraníes y se han completado, junto a Israel, más de 11.000 misiones de combate.

Además, ha afirmado que los avances militares han incrementado la presión sobre Teherán para negociar. "No resulta sorprendente" que los "elementos remanentes del régimen" se hayan mostrado cada vez más dispuestos a sentarse a la mesa, ha indicado.

Trump ha reiterado este lunes que EEUU está "en conversaciones serias con un régimen nuevo y más razonable" en Irán, al tiempo que ha advertido de que las instalaciones energéticas y petrolíferas iraníes podrían ser destruidas si no se alcanza pronto un acuerdo.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha apuntado por su parte a la existencia de "fracturas internas" en el liderazgo iraní y ha insistido en que Washington ha detectado diferencias entre el discurso público y privado de sus interlocutores.

Choque de versiones

Rubio ha recordado también las condiciones exigidas por EEUU para poner fin a la guerra, entre ellas la destrucción de la fuerza militar iraní —tanto aérea como naval—, la reducción de su arsenal de misiles y el desmantelamiento de sus fábricas de armamento. Estas demandas han formado parte de un paquete de 15 puntos planteado previamente por Washington.

Sin embargo, el ministro de Exteriores iraní ha vuelto a rechazar por la mañana esas condiciones, al calificarlas de "excesivas", "poco realistas" e "irracionales".

Preguntada por las diferencias de versiones que dan Teherán y Washington, Leavitt ha sostenido que "los americanos son suficientemente listos como para no creer la palabra de un régimen terrorista que ha chantajeado a EEUU durante 47 años". En este contexto, ha advertido que el ultimátum de Trump "es una nueva oportunidad para Irán de hacer lo correcto o experimentará las consecuencias".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.