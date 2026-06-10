Irán avisa a EEUU y afirma que "no va dejar ningún ataque ni amenaza sin respuesta" tras los nuevos bombardeos de Trump

¿Qué está pasando? Washington ha retomado la ofensiva contra el país persa en unas represalias calificadas como "autodefensa", después de acusar a Teherán de derribar un helicóptero Apache que patrullaba Ormuz.

La situación entre Irán y Estados Unidos ha alcanzado un punto crítico, alejando cualquier posibilidad de tregua. Tras una serie de ofensivas, Irán ha advertido que no dejará sin respuesta ningún ataque o amenaza de EE.UU. Abbas Araqchi, ministro de Exteriores iraní, ha enfatizado que las Fuerzas Armadas de Irán responderán a cualquier agresión. La tensión ha escalado tras el derribo de un helicóptero estadounidense en el estrecho de Ormuz, lo que llevó a EE.UU. a reanudar los ataques, calificados como "autodefensa". En Sirik, los bombardeos han dañado depósitos de agua vitales, complicando el suministro a la población.

Momentos de máxima tensión entre Irán y Estados Unidos. Momentos en los que esa paz, esa posible tregua que parecía ser cuestión de horas hace semanas, parece más lejos que nunca. Porque los ataques han vuelto. Porque las amenazas y los avisos también están de regreso. Todo, después de una sucesión de ofensivas entre ambos países que han concluido, de momento, con los persas avisando de que no van a dejar "sin respuesta" todo bombardeo o advertencia que llegue de Donald Trump.

Así lo ha dicho Abbas Araqchi, su ministro de Exteriores, en un mensaje publicado en redes sociales: "A pesar de sus derrotas en el campo de batalla, EEUU ha decidido poner a prueba nuestra determinación. Las poderosas Fuerzas Armadas de Irán no van a dejar sin respuesta ningún ataque ni amenaza".

"La región del Golfo Pérsico cuenta con numerosos capítulos sobre el terrible destino que han corrido los intrusos extranjeros", ha recordado Araqchi, que ha advertido a Washington de que abandone la región si quieren "estar a salvo".

Todo, después de que EEUU haya reanudado los ataques contra Irán en respuesta al derribo de un helicóptero de EEUU en el estrecho de Ormuz. Las represalias, que en Centcom ha calificado como "de autodefensa", llegan después de los avisos de Trump y de las acusaciones a Teherán sobre el incidente.

"Acabo de ser informado por nuestras Fuerzas Armadas de que anoche los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache de alta tecnología mientras sobrevolaba Ormuz", dijo en Truth Social.

Luego, la amenaza: "No obstante, EEUU debe, necesariamente, responder a este ataque".

Amenaza que se ha hecho realidad con ataques en diversos puntos de Irán. En uno de ellos, en Sirik, los iraníes denuncian que los estadounidenses han bombardeado varios depósitos de agua con capacidad para 500 y 2.000 metros cúbicos.

Así lo ha dicho el director de la Compañía de Agua de Hormozgán, que ha afirmado además que dichas instalaciones "jugaban un papel vital a la hora de dar agua potable a la población".

En ese sentido, ha manifestado que los equipos y los técnicos están trabajando "para poner en marcha medidas marcha medidas alternativas para garantizar un suministro sostenible de agua".

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