Irán acusa a EEUU y a Israel de iniciar una guerra "sin base legal" y condiciona su fin "al cese inmediato de las agresiones"

Los detalles Pezeshkian, en una conversación telefónica con el primer ministro de India, el presidente iraní reclama además "garantías" de que los ataques a su país "no se van a repetir en el futuro".

La guerra en Oriente Medio continúa con bombardeos y víctimas tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán. El presidente iraní, Masud Pezehskian, ha condicionado el fin del conflicto al "cese inmediato de las agresiones" de Trump y Netanyahu, y exige garantías de no repetición. Pezehskian acusa a EEUU e Israel de ataques sin justificación durante negociaciones nucleares, causando muertes de civiles y altos mandos. Rechaza las razones de Washington, afirmando que Irán persigue fines pacíficos. Propone una seguridad regional sin intervención externa. Narendra Modi, primer ministro de India, aboga por el diálogo y advierte sobre los riesgos para la seguridad global.

La guerra en Oriente Medio suma una nueva jornada. Suma un nuevo día de bombardeos y de víctimas desde que EEUU e Israel decidieran lanzar su ofensiva sobre Irán. Decidieran, hace tres semanas, atacar Irán. Decidieran atacar a un país que no se ha quedado quieto y que ha respondido con proyectiles y drones en toda la región. Ahora, los iraníes han supeditado el final del conflicto al "cese inmediato de las agresiones" de Trump y de Netanyahu.

Así lo ha dicho Masud Pezehskian, presidente iraní, que ha puesto como condición para el final de las hostilidades a que EEUU e Israel "cesen de inmediato las agresiones". Además, reclama garantías de que esos ataques no se van a repetir en un futuro.

"La condición para poner fin a la guerra y al conflicto en la región es el cese inmediato de las agresiones de Estados Unidos y del régimen sionista, así como la garantía de que no se van a repetir en el futuro", ha expuesto Pezeshkian en una conversación telefónica con Narendra Modi, primer ministro de India, según informa la agencia IRNA.

En ese sentido, el presidente iraní ha sostenido que Irán "no inició la guerra", acusando a EEUU y a Israel de haber lanzado ataques "sin justificación ni base legal" en medio de negociaciones nucleares.

Dichas ofensivas, dice, han causado la muerte de altos mandos y de civiles, pidiendo el fin de lo que califica como "acciones inhumanas e inmorales".

Además, ha rechazado los argumentos esgrimidos por Washington para justificar sus bombardeos. En concreto, ha hecho especial mención a la supuesta intención de impedir que Irán desarrolle armas nucleares, pues sostiene que su país mantiene un programa con fines pacíficos y que está dispuesto a someter sus actividades nucleares a supervisión internacional.

Pezehskian ha insistido en la necesidad de reforzar la unidad entre los países de la región y ha propuesto crear un mecanismo de seguridad regional que garantice la estabilidad sin la intervención de actores externos.

Modi, por su parte, ha compartido la preocupación de India por el aumento de las tensiones en Oriente Medio, defendiendo la necesidad de retomar cuanto antes el camio del diálogo.

El jefe de Gobierno indio ha advertido de los riesgos que suponen los ataques a infraestructuras energéticas para la seguridad global y subrayó la importancia de garantizar la libertad de navegación en el golfo Pérsico, en alusión al bloqueo por parte de Irán del estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasa, o pasaba, el 20 % del crudo mundial.

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