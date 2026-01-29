Investigan la muerte de tres cazadores hallados con heridas de bala en Mesina, Sicilia

Los detalles Dos de las víctimas eran hermanos: Davis Pino, de 26 años, y Giuseppe Pino, de 44, ambos residentes de la zona. Asimismo, el tercer fallecido era Antonio Gatani, de 82 años.

La Fiscalía de Mesina, en Sicilia, investiga la muerte de tres cazadores en Montagnareale, hallados con impactos de bala junto a sus rifles. Los cuerpos de Davis Pino, de 26 años, su hermano Giuseppe Pino, de 44, y Antonio Gatani, de 82, fueron encontrados por un amigo tras no poder contactarlos. Los cazadores participaban en una cacería de jabalíes. Las autoridades exploran dos hipótesis: un doble asesinato seguido de suicidio o un triple homicidio por una cuarta persona. Los Carabineros buscan pruebas en la zona, mientras el alcalde local expresa su consternación.

La Fiscalía de Mesina, situada en la región italiana de Sicilia, ha iniciado una investigación por la muerte de tres cazadores encontrados sin vida en una zona boscosa del municipio de Montagnareale.

Los cuerpos presentaban impactos de bala y fueron descubiertos junto a tres rifles. A su vez, fueron hallados durante la noche por otro cazador, amigo de uno de ellos, quien decidió salir a buscarlos tras no lograr comunicarse.

De acuerdo con la información difundida este jueves por la prensa italiana, dos de las víctimas eran hermanos: Davis Pino, de 26 años, y Giuseppe Pino, de 44, ambos residentes de la zona. Asimismo, el tercer hombre era Antonio Gatani, de 82 años.

Los tres llevaban vestimenta típica de caza y participaban en una jornada de cacería de jabalíes negros, una especie autóctona, que había comenzado la mañana del miércoles.

Dos líneas de investigación

Las autoridades judiciales se enfocan principalmente en dos líneas de investigación: una apunta a un posible doble asesinato seguido de un suicidio, mientras que la otra considera la posibilidad de un triple homicidio perpetrado por una cuarta persona que se dio a la fuga.

Para esclarecer los hechos, serán fundamentales los estudios forenses sobre las heridas y el análisis de la trayectoria de los disparos, según señalaron fuentes policiales.

De esta manera, especialistas de los Carabineros han delimitado el área con el fin de buscar indicios que confirmen la posible intervención de otra persona. Por su parte, el alcalde de Montagnareale, Salvatore Sidoti, expresó su consternación por los hechos.

"Lo ocurrido nos entristece profundamente", declaró Sidoti. "Aún desconocemos qué ocurrió, si fue un accidente de caza o algo más. Hasta el momento, los investigadores no han revelado nada; la zona está acordonada y los Carabineros no permiten que nadie se acerque", sentenció.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.