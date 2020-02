El departamento de Crímenes de Odio de la Policía de Nueva York investiga la agresión a una mujer con rasgos asiáticos que podría estar relacionada con el brote de 'chinofobia' que se ha extendido tras la propagación del coronavirus.

Los hechos ocurrieron en una estación de metro de la ciudad estadounidense. Como se aprecia en el vídeo difundido en redes, un hombre corre contra una mujer que lleva algo similar a una mascarilla y que intenta salir de la estación.

En estas imágenes se puede ver, además, como el agresor la acorrala, la zarandea y le propina varias patadas y puñetazos al grito de "no me toques, no me toques". Y lo hace sin que ninguno de los presentes interceda para evitar la agresión.

"Una mujer china es atacada por llevar una máscara en Nueva York", explica el usuario que ha publicado las imágenes. Mientras, el departamento de Crímenes de Odio de la Policía ha instado a la víctima a denunciar lo ocurrido para que se "realice una investigación completa".

Un testigo de los hechos, citado por 'New York Post', asegura que la víctima ya había sido agredida en la cabeza antes de que comenzaran a grabar lo ocurrido. "El hombre se acercó a ella y la golpeó en la cabeza al grito de perra enferma no me toques", ha señalado.