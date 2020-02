El encargado de Negocios de China en España, Yao Fei, ha pedido a los ciudadanos "atención, esfuerzo, apoyo, confianza y tolerancia" frente al brote de coronavirus de Wuhan.

En este sentido, ha denunciado un preocupante racismo contra los chinos, especialmente los niños: "Nuestros hijos han sido llamados 'coronavirus' en sus colegios".

"Nuestro enemigo común es el coronavirus, no los chinos", ha destacado Yao Fei, quien ha resaltado que están "trabajando muy unidos para apoyar a China en esta lucha histórica y heroica".

"Yo no soy un virus"

Tras declararse el brote de coronavirus de Wuhan, la comunidad china teme ser estigmatizada al ser asociada únicamente al virus. Por ello, ha nacido una campaña que lucha contra este tipo de rechazo.

Bajo el 'hashtag' "Yo no soy un virus", muchos ciudadanos chinos han acudido a las redes sociales para denunciar la discriminación que están sufriendo.

"Soy chino, pero no soy un virus. Sé que todos temen al virus, pero sin prejuicios, por favor", ha explicado un joven en Twitter.

"Las personas no son un virus, la xenofobia sí"

Pedro Sánchez también ha lamentado en su cuenta de Twitter la posible "estigmatización" que podría estar sufriendo la comunidad china. "Me he reunido con la Asociación de Chinos en España para trasladarles nuestra solidaridad y apoyo ante el brote de coronavirus que padece su país. Las personas no son un virus, la xenofobia sí", ha espetado el presidente.