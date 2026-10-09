Iñaki López, tras el anuncio de EEUU de una ejecución pública y televisada en directo: "Es lo que hacen Corea del Norte e Irán"

El presentador ha hablado sobre ese "pelotón de fusilamiento" que recibirá un asesino y que se televisará en todo el país el 3 de diciembre. "Dice Trump que los actos tienen consecuencias, no olviden esa frase al votar el 29N".

Iñaki López ha reflexionado sobre lo que va a pasar en EEUU el próximo 3 de diciembre. Sobre el anuncio que ha hecho la administración de Donald Trump, con Pete Hegseth, su secretario de Defensa, o de Guerra, sobre esa ejecución pública y televisada para todo el país en horario de sobremesa. "La ultraderecha ha convertido el país en un carajal", ha comenzado.

Porque lo primero que ha hecho ha sido recordar lo que ha hecho la Policía migratoria de Trump, que ha disparado a un padre que llevaba de la mano a su hijo de cinco años. "Era dominicano", ha afirmado.

Luego, el 3 de diciembre. El anuncio realizado por Pete Hegseth con el que, al ver en pantalla, ha querido dejar claro que no tiene nada que ver a nivel genético ante el parecido físico: "Les aseguro que mi madre no tuvo más hijos varones".

"EEUU ha anunciado una ejecución en directo. Un asesino múltiple será asesinado en horario de sobremesa para toda la nación el 3 de diciembre. Corea del Norte, Irán o Arabia Saudí tienen prácticas similares", ha expuesto.

Y ha hecho una comparación: "Imaginen que ahora conectamos con el cementerio de La Almudena para ver a alguien ser tiroteado. Es un precioso espectáculo para maridar con el postre".

"Dice Trump que los actos tienen que acarrear consecuencias. No olviden esa frase cuando toque ir a votar el 29 de noviembre", ha dicho Iñaki López.

Para terminar, las palabras de Hegseth, que se muestra orgulloso de que alguien vaya a ser ejecutado para toda la nación: "Recibirá un pelotón de fusilamiento, como debe ser. Nos aseguraremos de que la gente pueda verlo y de que sea público".

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