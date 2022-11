Las cámaras de seguridad instaladas en la ciudad de Bucha (Ucrania) documentan gráficamente el horror al que sometieron a cientos de civiles ucranianos. Más de 450 personas fueron asesinadas allí. Nuevos vídeos de la 'Zachistka', la llamada operación de limpieza rusa, que contradicen la versión del Kremlin, que aseguraba que todo era un montaje.

¿Por qué es importante? La agencia Associated Press ha accedido a cientos de horas de grabación en las que se puede ver cómo las tropas rusas convirtieron una de las calles de Bucha en su cuartel general por la que trasladaban a decenas de civiles a los que sometían a torturas y después asesinaban. El nieto de Natalia Vlasenko, fue uno de ellos. Fueron hasta su casa para llevárselo. Ella trató de impedirlo y los soldados rusos la apuntaron con un rifle y la amenazaron. Dima tenía solo 20 años y su cuerpo fue uno de los que encontraron abandonados en mitad de la calle cuando las tropas rusas abandonaron Bucha a finales de marzo.

Yago Rodríguez, director de 'The Political Room' ha apuntado en 'Al Rojo Vivo' que por la vestimenta de los soldados encajarían con imágenes de principios de marzo, casi al inicio de la invasión. Asegura que dado los hechos que sucedieron en Bucha es muy plausible que los rusos pudieran haber llegado allí ya con listas de gente a por la que tenían que ir esencialmente. Con objetivos más o menos claros.

Según ha explicado Jesús Manuel Pérez Triana, analista de seguridad y defensa en 'Al Rojo Vivo', estas muertes estarían relacionadas con que la población civil en Ucrania ha participado activamente pasando información, comunicando el movimiento de tropas rusas y eso ha generado una animosidad en las tropas rusas contra la población civil.

En otro de los vídeos se puede ver cómo encañonan a un grupo de nueve hombres que trasladan en fila y que se sabe que ocho de ellos fueron asesinados porque su ropa coincide con la que llevaban varios cadáveres que encontraron en un patio interior a principios de abril. Ivan Skyba, fue el único de todos que sobrevivió. Se hizo el muerto después de que lo dispararan en el abdomen y eso le salvó. Asegura que no se movió porque a todo el que se movía le remataban para asegurarse de que estaba muerto.

Imágenes de las que las tropas rusas no querían dejar constancia como muestran estas nuevas imágenes. Una de las cámaras capta el momento en el que un soldado ruso golpea la cámara con su arma para intentar romperla sin éxito. Junto a las imágenes han salido a la luz audios de soldados rusos interceptados por el gobierno ucraniano, en los que les dan órdenes de matar a todo el mundo, fueran civiles o no. Incluso uno de ellos pide que le escondan las armas porque reconoce que ya ha matado a demasiados civiles. Además Associated Press ha elaborado también un escalofriante mapa de Bucha que marca cada uno de los puntos en los que se han hallado víctimas.

El contexto. Bucha estuvo ocupada por las fuerzas rusas hasta aproximadamente el 30 de marzo. Con su marcha se destapó una impresionante masacre que se abría paso a medida que las tropas ucranianas entraban en la ciudad. Decenas de cuerpos yacían a lo largo de sus carreteras, muchos maniatados y con signos de haber sido torturados. Además, en esta localidad del óblast de Kiev se descubrió una de las fosas comunes más grandes hasta ahora de la guerra de Ucrania. Estaba excavada cerca de una iglesia y medía 14 metros de largo. Fue la primera vez que se acusaba a Rusia de crímenes de guerra. Las autoridades de Bucha recuperaron los cuerpos de más de 450 hombres, mujeres y niños.

La fiscalía ucraniana lo investiga como crímenes de guerra y han identificado a los comandantes de las unidades que llevaron a cabo esta masacre. Uno de ellos es el mayor general Sergei Chubarykin y a su jefe, el coronel general Alexander Chaiko, un hombre conocido por su brutalidad como líder de las tropas rusas en Siria.

Ojo, nos la cuelan... No sólo por parte del gobierno ucraniano, sino medios internacionales también comprobaron en primera persona el horror que allí se vivió. Horror que 'The New York Times' subtituló como la creciente evidencia de las atrocidades por parte de Rusia, y que documentó con imágenes de satélite en las que se veían ya los cuerpos de los civiles asesinados en la calle tres semanas antes de que los rusos abandonaran la ciudad. Pruebas que tirarían por tierra el argumento de Rusia, que aseguraba que los cadáveres habían sido colocados allí después de que se fueran. Rusia negó en todo momento que estuviera detrás de estos asesinatos y tildaron estas acusaciones de "falsificación monstruosa".

Su ministro de Exteriores, Sergei Lavrov el 4 de abril habló de que habían montado un espectáculo y acusó directamente a Occidente de verter afirmaciones falsas acerca de que sus soldados habían matado a civiles en el norte de Ucrania.

La otra cara

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski declaró abiertamente que "estos son crímenes de guerra y serán reconocidos por el mundo como genocidio".

Los países occidentales declararon que los asesinatos equivalen a crímenes de guerra. Condena a la que se sumó el papa Francisco que habló de masacre y ondeó una bandera ucraniana que le enviaron desde Bucha.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden dijo que Rusia era responsable de grandes crímenes de guerra el 6 de abril y volvió a acusar a Putin criminal de guerra.