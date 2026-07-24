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Embargo de EEUU

La hotelera española Meliá cesa toda su actividad en Cuba tras el bloqueo de Donald Trump en la isla

Los detalles Tras abandonar la gestión de 15 hoteles el 3 de junio, la cadena con sede en Palma de Mallorca extiende su decisión al os 34 establecimientos en la isla. El motivo, las "notables dificultades" operativas, legales y económicas tras la presión estadounidense.

Hotel Meliá Habana Hotel Meliá HabanaAgencia EFE
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La hotelera española Meliá ha cesado toda su actividad en Cuba. Así es desde ya, después de que el pasado 3 de junio decidieran abandonar la gestión de 15 hoteles en la isla. Ahora, eso se ha extendido a los 34 establecimientos que tenían en territorio cubano. Todo, a causa de las "notables dificultades" operativas, legales y económicas en el país tras el bloqueo de Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Tal y como han informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la decisión se extiende también al uso de marcas autorizadas, al receptivo y a la cadena de suministros local vinculada al abastecimiento de los hoteles.

Ahora, la cadena con sede en Palma de Mallorca está evaluando los impactos financieros derivados por esta situación, incluyendo la revisión del valor en libros asociados a la operativa en Cuba.

Porque la situación en Cuba es la que es. Es tal que las dificultades para su cometido en la isla han provocado que sea un imposible lograr una mínima estabilidad operativa en sus actividades.

En ese sentido, aseguran que Ihla Bela, su filial en la isla, llevará a cabo una transición ordenada con las actuaciones requeridas para que el cese de sus servicios tenga el menor impacto posible.

Y es que hasta aquí ha llegado la cadena balear. Hasta aquí ha llegado después del embargo decretado por Donald Trump sobre la isla. Ya el 7 de mayo, Meliá informó del cierre del 50% de su capacidad operativa en Cuba por el bloqueo comercial, teniendo en ese momento un total de 34 hoteles en cartera.

En total, 14.053 habitaciones de hotel con otras dos instalaciones en proyecto que, en un principio, iban a abrir en este 2026.

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