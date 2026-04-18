Un hombre se atrinchera en un supermercado de Kyiv y mata a al menos seis personas

Los detalles Tras el suceso, la Policía ha abatido al agresor que, según el Fiscal General de Ucrania, era un hombre de 58 años nacido en Moscú.

Un hombre de 58 años, nacido en Moscú pero con nacionalidad ucraniana, se atrincheró en un supermercado de Kyiv, matando a seis personas antes de ser abatido por la Policía. El incidente comenzó cuando el agresor disparó contra viandantes, matando a cuatro personas, y luego tomó rehenes en el supermercado. Nueve personas resultaron heridas en el asalto. Las Fuerzas Especiales intervinieron y abatieron al atacante. El alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, informó sobre un bebé afectado por inhalación de monóxido de carbono debido a un incendio provocado por el agresor. El presidente Zelenski confirmó la eliminación del atacante y pidió una investigación rápida.

Un hombre se ha atrincherado este sábado en un supermercado de Kyiv y ha matado a al menos a seis personas, tras lo que ha sido abatido por agentes de la Policía.

Los hechos han tenido lugar en las calles de Kyiv durante la tarde, cuando un hombre ha comenzado a abrir fuego contra los viandantes mientras caminaba, momento en el que ha acabado con la vida de cuatro personas. Tras ello, ha tomado rehenes y se ha atrincherado en un supermercado. Durante el asalto, también han resultado heridas nueve personas.

En ese momento, han intervenido las Fuerzas Especiales de la Policía ucraniana que finalmente han abatido al agresor, quien, según el Fiscal general de Ucrania, era un hombre de 58 años nacido en Moscú, pero con nacionalidad ucraniana y que durante años había vivido en Bahamut, una ciudad del Donbás donde se produjo una de las batallas más sangrientas de esta guerra.

Por el momento, se desconoce si el atacante actuaba solo o si se trataba de una operación que estaba coordinada por terceros.

"Seis personas han muerto como consecuencia del tiroteo", ha indicado el alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, en un mensaje publicado en redes sociales, en el que ha destacado que hay un bebé de cuatro meses afectado por inhalación de monóxido de carbono por el incendio provocado por el atacante en un edificio de apartamentos antes del comienzo del tiroteo.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha confirmado que el atacante ha sido "eliminado" por la Policía sin precisar si forma parte del balance de fallecidos. Además, Zelenski ha explicado que los heridos están recibiendo atención médica en los hospitales próximos y que cuatro rehenes que mantenía el atacante en el supermercado han sido rescatados.

El presidente ucraniano también ha pedido una investigación rápida de lo sucedido y ha dado instrucciones tanto al ministro del Interior del país, Ihor Klimenko, como a la Policía Nacional de Ucrania para que proporcionen información al público tan pronto como sea posible su verificación.

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