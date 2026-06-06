La denuncia del padre de un bebé palestino asesinado por Israel: "Levanté las manos para demostrar que no llevaba nada y que había niños a mi alrededor"

Los detalles Fahd Abu Haikal, padre del bebé de siete meses asesinado, ha explicado que la familia se dirigía de Belén a Hebrón y fue obligado a pararse en un puesto de control israelí.

Israel continúa sin respetar el alto el fuego en la Franja de Gaza, con un reciente incidente que resultó en la muerte de un bebé palestino de siete meses. Según Fahd Abu Haikal, el padre del bebé, su familia fue atacada por militares israelíes en un puesto de control en Tel Rumeida mientras se dirigían de Belén a Hebrón. Aunque el ejército israelí alega que el vehículo se acercó a gran velocidad, Fahd sostiene que levantó las manos para mostrar que no había amenaza. El disparo atravesó el parabrisas, hiriendo al bebé y a su madre. El bebé falleció en el hospital, mientras que la madre sigue en estado crítico. La abuela, que estaba en el asiento trasero, corroboró la versión de Fahd. Además, Fahd afirma que los soldados impidieron la entrada de ambulancias tras el incidente.

Israel sigue sin respetar el alto el fuego en la Franja de Gaza. No lo ha hecho desde que se instauró y este viernes sumó un nuevo capítulo con un ataque a un vehículo familiar que acabó con la muerte de un bebé palestino de solo siete meses cuando su padre asegura que no estaban realizando ninguna provocación.

Fahd Abu Haikal, padre del bebé, ha relatado durante el funeral multitudinario que se ha celebrado este sábado que la familia se dirigía de Belén a Hebrón y fue obligado a pararse en un puesto de control israelí en la zona de Tel Rumeida. Y es aquí cuando se inician las discrepancias sobre lo ocurrido justo después.

Según la versión provisional que ha dado el Ejército israelí, sus militares dispararon contra el vehículo cuando se acercaba "a gran velocidad" contra el puesto de control. No obstante, Fahd ha asegurado que tenía las manos en alto nada más detener el vehículo y que un militar, que se encontraba a menos de diez metros de distancia, abrió fuego inmediatamente contra la luneta delantera, según el relato recogido por la agencia de noticias palestina Sanad.

"Levanté las manos al instante para demostrar que no llevaba nada, que no me movía y que había niños a mi alrededor. Cuando el soldado nos disparó. La bala atravesó el parabrisas, me pasó por el brazo y luego alcanzó a mi hijo en la cabeza y a mi esposa en la cara", ha señalado el padre del bebé.

La abuela del pequeño, que se encontraba en el asiento trasero junto a madre e hijo y resultó ilesa, ha corroborado esta versión. Todavía no se sabe a ciencia cierta cuántas veces dispararon los militares israelíes. El niño murió por una bala en la mandíbula, mientras que su madre resultó herida en el pecho. El bebé sucumbió en un hospital mientras que ella se encuentra estabilizada por todavía no está fuera de peligro porque queda metralla alojada cerca de su corazón.

El militar que efectuó los disparos, según Fahd, se retiró del lugar junto con el resto de los soldados tras llevar a cabo la operación. Y sus compañeros, según la versión defendida por el ciudadano palestino, también impidió la entrada de las ambulancias a la zona.

Siete muertos en otro ataque

Por otro lado, el Ejército israelí ha matado este sábado a siete personas en un ataque a un campo de desplazados en la ciudad de Gaza, lo que eleva a ocho el total de fallecidos de la jornada, según informaciones de fuentes médicas del hospital gazatí de Al Shifa.

Según reportes de este centro médico situado en el centro de la Franja, siete personas murieron y más de 15 resultaron heridas tras un ataque con dron israelí que impactó contra una tienda de campaña en un campo de desplazados conocido como Yawazat y ubicado en la zona oeste de ciudad de Gaza.

"Las masacres perpetradas por la ocupación (Israel) en Gaza coinciden con el inicio de las reuniones en El Cairo para debatir la aplicación del acuerdo de alto el fuego, lo que confirma que la ocupación está trabajando para socavar y destruir el acuerdo", se expresó al respecto el grupo islamista Hamás en un comunicado, en el que también pidió a los países mediadores que ejerzan presión sobre Israel.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido