"Su hija todavía va a pillar una gripe, ¿has visto el escote que lleva?". Este comentario del presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha generado las críticas de varios partidos políticos del país luso. Rebelo de Sousa ha hecho estos comentarios sexistas este viernes sobre el escote de una joven durante una visita a Canadá.

La escena, captada por las cámaras de televisión, ocurrió en Toronto cuando Rebelo de Sousa daba un paseo por el barrio Little Portugal para verse con miembros de la comunidad portuguesa en el país norteamericano. Hubo un punto en que el presidente portugués se paró a conversar con una madre y una hija, y les dijo con sorna: "La hija es más guapa que la madre. Su hija todavía va a pillar una gripe, ¿no ha visto cómo es su escote?".

El vídeo de ese instante se ha viralizado y no han parado de arreciar las críticas contra el jefe de Estado luso, de 74 años. El presidente de Portugal ha negado este domingo que su comentario fuera sexista y ha explicado que lo hizo porque hacía frío. Preguntado por los periodistas portugueses que le acompañan en una visita de Estado al país norteamericano, Rebelo de Sousa se ha mostrado sorprendido y para colmo justifica: "Ahora todo es sexista".

"No me diga, ni siquiera sé lo que tengo que comentar", ha apuntado. "No era ningún comentario sexista, ni se me ocurrió, ni para esa joven ni para las ancianitas. No fue sexista en absoluto", ha agregado Rebelo de Sousa en declaraciones a la prensa en Toronto.

Rebelo de Sousa ha precisado este domingo que al final de su paseo por el barrio portugués de Montreal -aunque medios portugueses habían informado anteriormente de que había sido en Toronto- comenzó a llover y hacía frío por lo que alertó "a varias señoras de edad, una de ellas con el pelo blanco, y otras más jóvenes". "Se lo dije a varias, pero por lo visto solo fue grabada la joven, 'cuidado, porque todavía se pueden resfriar, yo me resfrié'", ha zanjado.