El conflicto entre Israel y Hamás atraviesa por un momento clave con la propuesta lanzada por Israel, Estados Unidos, Egipto y Qatar el pasado fin de semana en París. Se espera que en las próximas horas las partes respondan a una propuesta de acuerdo ante la que los estadounidenses ya se han posicionado.

En una entrevista con el programa de la NBC 'Meet the Press', El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ha trasladado que ahora es el momento para que Hamás tome la palabra, desvinculando los recientes ataques de Estados Unidos y Reino Unido contra las milicias proiraníes en Siria e Irak y contra la insurgencia hutí de las negociaciones para la liberación de los rehenes, las cuales se reanudarán, acompañadas de un alto el fuego de seis semanas, si Hamás acepta la propuesta.

"Los pasos que dimos en Siria e Irak o ayer en Yemen no están conectados con las negociaciones. En este punto, ahora le toca a Hamás hablar de esta propuesta, una que consideramos seria", ha trasladado. A continuación, y ante las cámaras de la cadena ABC, Sullivan puntualizó que, si bien no puede estimar con precisión cuando responderá Hamás a la propuesta -- fuentes del medio saudí Al Hadath indican que podría tener lugar incluso hoy mismo, sin dar más detalles -- "esta clase de conversaciones van muy lento hasta que empiezan a ir muy rápido".

"Todo el mundo quiere el fin de la guerra, nadie quiere que la guerra continúe. Pero para que esto suceda, todos los rehenes deben regresar a casa y Hamás debe dejar de representar una amenaza para Israel", ha añadido.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que su gobierno "no aceptará cualquier acuerdo, ni a cualquier precio" sobre una tregua en la Franja de Gaza. "Muchas cosas se dicen en los medios como si estuviéramos de acuerdo con ellas, como lo relacionado con la liberación de terroristas, simplemente no las aceptaremos", reiteró el mandatario al comienzo de la reunión del gabinete de gobierno, en Tel Aviv.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores qatarí, Majed al Ansari, aseguró el viernes que Hamás ha recibido esta última propuesta en "una atmósfera positiva", y ha señalado que Doha está "esperando su respuesta" para avanzar en un acuerdo con Israel que culmine con la liberación de los rehenes.

Hamás pide calma

Sin embargo, el líder libanés de Hamás, Osama Hamdan, ha llamado este pasado sábado a la calma y se ha limitado a indicar que "el movimiento ha recibido la propuesta general que hizo circular el Cuarteto de París", sin dar detalles sobre una posible respuesta más allá de recordar las peticiones generales de Hamás para el cese de hostilidades, como la retirada total de Israel de la Franja, el retorno de todos los presos y, en último término, la declaración de un Estado palestino independiente con Jerusalén como capital.

Sobre los ataques en estos países, el responsable de seguridad ha dejado entrever que podrían continuar con nuevas operaciones sin dar más detalles ni confirmar ni desmentir posibles ataques en Irán. "Creemos que los ataques anteriores han arrojado buenos resultados y que podremos seguir enviando un mensaje contundente a medida que continuemos", ha avisado.

Las últimas informaciones de las negociaciones en marcha, según fuentes libanesas, hablaban de la liberación de los 136 rehenes que mantiene Hamás en cautividad, algunos ya muertos, durante un plazo de 142 días a cambio de la liberación de más de 100 presos palestinos por rehén.

"Hay quienes dicen 'sí' a todo cuando hay que decir 'no'. Son aplaudidos por la comunidad internacional, pero ponen en peligro nuestra seguridad nacional. Y hay quienes dicen 'no' a todo, reciben aplausos en casa, pero también ponen en peligro intereses vitales", explicó Netanyahu, que enfrenta protestas en el país a favor de la liberación inminente de los 136 rehenes.

"Me gustaría contarles algo desde mi experiencia: el truco consiste en saber navegar, decir 'sí' cuando sea posible y decir 'no' cuando sea necesario", añadió. Netanyahu también dijo que la agencia de la ONU para los refugiados palestinos "no es parte de la solución, (sino que) la UNRWA es parte del problema", y llamó a su pronto reemplazo.