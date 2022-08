El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha criticado este miércoles la arquitectura de seguridad global por considerar que no funciona, señalando no solo la guerra en Ucrania, sino también la escalada de tensiones en los últimos días en los Balcanes, Taiwán y el Cáucaso. "Todas estas situaciones parecen diferentes, aunque están unidas por un factor: la arquitectura de seguridad global no ha funcionado", ha sostenido Zelenski en su discurso diario a la población ucraniana, donde ha asegurado que la invasión rusa de su país ha hecho comprender lo frágil que es "nuestra libertad". (EP)