La Casa Blanca ha afirmado que "una guerra nuclear no puede ganarse" y ha recalcado que Estados Unidos "no está combatiendo" en Ucrania, después de que el Gobierno ruso alertara del creciente riesgo de un conflicto nuclear a causa de la invasión de Ucrania. "Diría que los rusos, durante el tiempo e incluso tan recientemente como el año pasado, dejaron claro que una guerra nuclear no puede ser ganada.