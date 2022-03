El presidente de la Duma del Estado o Cámara de Diputados de Rusia, Viacheslav Volodin, propuso hoy ampliar la lista de mercancías que se exportarán en rublos a los "países inamistosos", y no limitar esta medida a las ventas de gas natural. "Sería correcto, donde convenga a nuestro país, ampliar la lista de mercancías que se exportan en rublos e incluir fertilizantes, grano, aceite, petróleo, carbón, madera, etc.", escribió Volodin en su cuenta de Telegram. El legislador recalcó que los países europeos cuentan con todos los mecanismos de mercado para pagar en rublos. "No es ninguna tragedia. Es mucho más terrible cuando hay dinero, pero no hay mercancía", añadió.