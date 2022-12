El Ministerio de Sanidad de Ucrania recomendó este martes la cancelación de las cirugías y hospitalizaciones de carácter no urgente para que los hospitales puedan ahorrar recursos en vista de los apagones que se están produciendo por todo el país. En un comunicado, el Ministerio precisó que, a pesar de la amenaza de que se produzcan interrupciones del suministro eléctrico debido a los ataques rusos, los pacientes tienen garantizados las intervenciones de emergencia y urgentes que necesiten. No obstante, recomendó a las administraciones regionales que den instrucciones para aplazar de forma temporal las operaciones planificadas cuyo retraso no ponga en peligro la vida o la salud de los pacientes.