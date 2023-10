El nuevo primer ministro populista de Eslovaquia, Robert Fico, ha dicho que su gobierno de coalición tripartita está poniendo fin a la ayuda militar a su vecina oriental Ucrania, cumpliendo una de sus principales promesas de campaña.

Fico dijo a los parlamentarios el jueves, antes de dirigirse a LA cumbre de líderes de la UE en Bruselas, que Eslovaquia "ya no suministrará armas a Ucrania", pero que seguirá enviando ayuda humanitaria a su vecino: "Un cese inmediato de las operaciones militares es la mejor solución", añadió, de igual forma que aseguró que "no votará a favor de ninguna sanción contra Rusia" si dichas sanciones "nos van a causar daño a nosotros". (The Guardian)