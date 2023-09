"Hemos visto un avance notable. Eso no quiere decir que todavía no les quede una dura lucha por delante a medida que intentan seguir avanzando más hacia el sur", ha dicho en una conferencia de prensa telefónica el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby. Ucrania ha expandido el arco de su contraofensiva en el frente suroriental, mientras que Rusia ha sufrido nuevos ataques con vehículos aéreos no tripulados ucranianos en cinco regiones, incluida la de Pskov, objetivo ya el miércoles de drones enemigos que Kiev lanzó desde territorio ruso.