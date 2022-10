El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi reivindicó este miércoles su lealtad con Occidente y su apoyo a Ucrania ante la agresión rusa, en su esperado primer discurso en el Senado desde que fuera expulsado hace nueve años por una condena. "Naturalmente no podemos no estar con Occidente en la defensa de los derechos de un país libre y democrático como Ucrania. Por todo esto, debemos trabajar por la paz y lo haremos de acuerdo con nuestros aliados occidentales", reivindicó, tras suscitar críticas por haber defendido recientemente al presidente ruso, Vladimir Putin. Y agregó: "Sobre esto, nuestra posición es firme y convencida, es absolutamente clara y no puede ser puesta en duda por nadie ni por ningún motivo".