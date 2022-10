Por ello, ha animando a la población ucraniana a resistir sosteniendo que "el segundo Ejército del mundo será cada vez más pequeño" y que las pérdidas del enemigo "serán cada vez mayores". "Estoy seguro de que la propaganda hostil no funciona, las provocaciones no funcionan, las amenazas no asustan. Cualquier invierno duro no nos asustará. Sabemos que la noche más oscura se convierte en el amanecer (...). Los tiempos más oscuros para nosotros no son sin luz, sino sin voluntad", ha finalizado Zelenski.