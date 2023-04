El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha mantenido una conversación de casi una hora y media de duración con el presidente francés, Emmanuel Macron, con el que ha abordado su reciente visita a China. "Se ha hablado de los resultados de la reciente visita a China del presidente Macron", ha explicado Zelenski en un comunicado publicado en su canal de Telegram en el que no da más detalles sobre si se trató concretamente la propuesta de paz china para Ucrania. Sí destaca en cambio que se prestó "especial atención" a "la aplicación del plan de paz ucraniano". Macron ha explicado al presidente ucraniano que, durante su visita a China, tanto él como su homólogo chino, Xi Jinping, han reiterado su oposición a "cualquier uso de armas nucleares y su compromiso de respetar el derecho humanitario internacional, en particular en lo que se refiere a la protección de las infraestructuras y de la población civil, especialmente de los niños", según un comunicado presidencial francés. Además, Zelenski ha trasladado a Macron su agradecimiento por condenar la reciente ejecución de un militar ucraniano por parte de "criminales de guerra rusos". "Le he explicado la situación en el frente y nuestra intención de liberar todos nuestros territorios", ha subrayado. El mandatario francés ha reiterado su ayuda a Ucrania para que ningún crimen de guerra quede "impune". (EP)