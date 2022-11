"Marinka está constantemente bajo el ataque directo del enemigo. Ni un solo edificio sobrevivió en la ciudad. Durante ocho meses de guerra a gran escala, el equipo de Policía 'Angeles blancos' ha ayudado a las personas a escapar de los bombardeos. Actualmente, no queda población civil en Marinka", esgrime la misiva difundida por la Policía Nacional ucraniana. Con todo, los agentes han instado a los habitantes de Krasnogórivka, una localidad cerca de Marinka y donde todavía hay 800 residentes --¡donde una vez hubo más de 16.000--, a "no esperar más para salir y salvar su vida y su salud". "En Krasnogórivka, que está siendo destruida por las tropas rusas, todavía hay unos 800 residentes. No hay suministro de agua, electricidad ni gas. Los oficiales de Policía participan en la evacuación, rescatando a los heridos, respondiendo a los informes de proyectiles sin explotar y entregando artículos humanitarios. Los 'Angeles Blancos' son los únicos servicios de emergencia que funcionan en la ciudad y con cuya ayuda los residentes pueden contar", ha afirmado la Policía Nacional.