Trump establece con Rutte un "marco para un futuro acuerdo" con la OTAN sobre Groenlandia y retira los aranceles previstos para febrero

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, ha anunciado este miércoles el "marco para un futuro acuerdo" con al OTAN sobre Groenlandia" tras una "muy productiva" reunión con el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, en el marco del Foro de Davos y ha retirado los aranceles previstos para febrero.

"Tras una reunión muy productiva con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, hemos establecido el marco para un futuro acuerdo con respecto a Groenlandiay, de hecho, a toda la región ártica. Esta solución, de concretarse, será muy beneficiosa para Estados Unidos y todos los países de la OTAN", ha informado el presidente estadounidense en Truth Social.

A continuación, ha afirmado que, "con base a este entendimiento", no impondrá "los aranceles que debían entrar en vigor el 1 de febrero". "Se están llevando a cabo conversaciones adicionales sobre la Cúpula Dorada en relación con Groenlandia. Se proporcionará más información a medida que avancen las conversaciones", ha agregado.

"El vicepresidente J. D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el enviado especial Steve Witkoff y otros, según sea necesario, serán responsables de las negociaciones. Me reportarán directamente. ¡Gracias por su atención!", ha concluido Trump su mensaje.

Trump ha asegurado que el acuerdo en el que Washington trabaja con la OTAN "es realmente fantástico". "Tenemos todo lo que queríamos", ha declarado a los periodistas antes de abandonar el Centro de Congresos de Davos. El mandatario ha señalado que se trata de "un acuerdo para la seguridad nacional e internacional" y "a largo plazo", según ha recogido EFE.

"Es un acuerdo con el que todos están felices", ha afirmado a su salida de una cena en el Centro donde se celebra el Foro Económico Mundial de Davos, donde este miércoles ha sido el orador principal. Según el mandatario estadounidense, el texto de este acuerdo será hecho público pronto, puesto que todavía se está trabajando en los detalles, aunque ha agregado que está en una fase avanzada. Preguntado sobre el periodo de vigencia del acuerdo, ha afirmado que "no tiene plazo, es para siempre".

Trump había mantenido antes una reunión con Rutte con quien ha especificado que ha desarrollado este acuerdo porque éste representaba "a la otra parte". El presidente de EEUU ha elogiado este miércoles repetidamente a Rutte, del que ha remarcado que es "un gran líder". En otro momento de sus declaraciones, Trump ha dudado en responder cuando una periodista le ha preguntado si el acuerdo comprende que EEUU tendrá la propiedad de Groenlandia. Después de unos segundos, sin embargo, ha apuntado que se trata de un acuerdo de largo plazo y que pone a todos en "una buena posición", tras agregar que además de la seguridad, incluye aspectos relacionados con los minerales presentes en esta isla del Ártico.

Durante su intervención en el foro, el presidente estadounidense ha descartado el uso de la fuerza, pero ha redoblado la presión sobre llegar a un acuerdo para adquirir el territorio, alegando que se necesita la propiedad para poder defender la isla.

