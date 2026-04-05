"Fue atroz, no nos daban agua y nos violaban": los desgarradores relatos de mujeres víctimas de la violencia sexual de Sudán

¿Qué está pasando? En apenas dos años, Médicos sin Fronteras ha atendido a unas 3.400 mujeres agredidas, casi cinco cada día. Los autores, soldados que violan en grupo tanto a niñas como a adultas.

La guerra en Sudán está por entrar en su cuarto año, con una violencia devastadora que afecta principalmente a los civiles, quienes sufren asesinatos, torturas y violencia sexual. Las violaciones por parte de soldados se han normalizado, como señala Médicos sin Fronteras, que ha atendido a 3.400 mujeres en dos años. Las víctimas, muchas veces niñas, son atacadas en calles, campos y campamentos. Aisha, de 35 años, narra cómo perdió a su hijo y marido, y sufrió múltiples violaciones y abortos. Halima relata su huida, enfrentando el riesgo de ser violada. Más del 95% de las víctimas en Darfur Norte y el 68% en Darfur Sur identifican a sus agresores como armados, con violaciones cometidas por múltiples atacantes. Mientras el conflicto continúa, el cuerpo de la mujer se convierte en un campo de batalla para expresar rabia y venganza.

La guerra en Sudán está a punto de entrar en su cuarto año. En un nuevo año de un conflicto en el que la violencia implacable en todo el país ha sido devastadora para el pueblo sudanés. Para unos civiles que, como suele ser habitual, se llevan la peor parte de todo, con asesinatos en masa, tortura, detenciones y también violencia sexual. Porque las violaciones por parte de los soldados se han convertido en algo normal en el día a día del país. Porque, como cuenta Médicos sin Fronteras, en apenas dos años han atendido a 3.400 mujeres víctimas de estas agresiones.

Son casi cinco al día. Son muchas las mujeres e incluso las niñas a las que violan en cualquier calle o carretera. A las que agreden en los campos de cultivo o en campamentos de desplazados. A las que fuerzan en un país en el que una tienda de campaña puede ser la gran defensa, la gran protección, ante los militares.

"Mataron a mi hijo en la puerta de mi casa. También a marido", cuenta Aisha, una mujer de 35 años a quien han violado en múltiples ocasiones y que se quedó incluso embarazada.

A quien también golpearon repetidas veces: "La segunda vez me pegaron tan fuerte. Tres días después de la paliza supe que había abortado. Sangré un mes entero".

Ante esto, Médicos sin Fronteras prosigue con su labor tratando de ayudar y de proteger a las mujeres con hospitales como el que tienen en Taliwa.

Es el caso de Halima, quien llegó también huyendo. "El camino fue horrible. Algunos morían de sed porque no nos daban agua. Para nosotras tenían otros planes: violarnos", cuenta.

La mayoría de los agresores estaban armados. No eran civiles, según cuentan más del 95% de las supervivientes de Darfur Norte. En Darfur Sur, declaraban lo mismo el 68% de las víctimas. En ese sentido, señalan las violaciones las cometían múltiples agresores.

"Nos llevaron a un descampado. El primer hombre me violó dos veces; el segundo, una; el tercero, cuatro; el último, una vez", cuenta una mujer, que añade que la golpearon "con palos" y la apuntaron "con pistolas a la cabeza": "Otra chica de 15 años fue violada por tres hombres. Nos violaron toda la noche", dice.

Mientras, el conflicto sigue su curso. Uno en el que el cuerpo de la mujer se ha convertido, para muchos, en un lugar donde volcar su rabia y su venganza.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.