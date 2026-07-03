Francia registró al menos 2.025 muertes más de lo habitual en la semana de la ola de calor

Los detalles Los datos recopilados por la agencia Santé Publique France revelan que el aumento de muertes de la semana del 22 al 28 de junio de calor intenso -aunque no se puedan atribuir todas directamente a la ola de calor- fue de casi el 30 % respecto a la semana anterior.

Francia experimentó un aumento significativo de muertes durante la semana del 22 al 28 de junio, coincidiendo con una intensa ola de calor. Según la ministra de Sanidad, Stéphanie Rist, se registraron al menos 2.025 muertes más que la semana anterior, aunque estas cifras son provisionales y solo incluyen certificados de deceso electrónicos. La ola de calor, que afectó gravemente a Europa, disparó las muertes en París, con más de 100 fallecimientos en un solo día. La mayoría de las muertes fueron de personas mayores de 45 años, y se observó un notable incremento de muertes en domicilios, destacando la necesidad de prestar atención a quienes viven solos.

Francia registró en la semana del 22 al 28 de junio, en la que se vivieron los máximos de la última ola de calor, al menos 2.025 muertes más que en la semana precedente. Así lo informó este viernes la ministra de Sanidad francesa, Stéphanie Rist, en una entrevista en el canal televisivo francés TF1.

Europa ha vivido una ola de calor sin precedentes en Europa que dispardo las muertes en París: más de 100 personas fallecieron el viernes, 26 de junio. Tanto es así que los franceses quieren ya copiar a España para aprender a soportar el calor y se han pasado ya al aire acondicionado, que ha pasado de ser un privilegio de derechas a una necesidad. El 60% de hogares españoles cuenta con aire acondicionado, mientras que en Francia solo hay en uno de cada cuatro.

La mistra de Sanidad detalló en dicha entrevista, que este recuento (de al menos 2.025 muertes ) solo recoge las muertes notificadas a través de certificados de deceso electrónicos, que habitualmente constituyen alrededor del 60 % del total.

Las cifras, por tanto, son provisionales y cambiarán cuando se incluyan también los fallecimientos registrados con certificados en papel. En cualquier caso, por el momento, los datos recopilados por la agencia Santé Publique France revelan que el aumento de muertes de esa semana de calor intenso -aunque no se puedan atribuir todas directamente a la ola de calor, se emplea el indicador de desviación como orientación de los efectos en la mortalidad- fue de casi el 30 % respecto a la semana anterior.

En cuanto al perfil de las muertes, la ministra indicó que aún no hay datos completos, aunque se ve un incremento importante de fallecimientos de personas mayores de 45 años.

En esas 2.025 muertes es también significativo un aumento de muertes en el propio domicilio, resaltó Rist, lo que indica que Francia tiene "colectivamente un esfuerzo muy importante que hacer con las personas que están solas", particularmente en momentos como el de la grave ola de calor que se vivió en esos días, donde las temperaturas batieron varios récords históricos.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido