El fracaso de la operación Garra del Águila, el error del que EEUU ha aprendido para rescatar a su piloto en Irán

El contexto En 1979, Estados Unidos sufrió la crisis de los rehenes ya que el entonces nuevo régimen ayatolá iraní tomó como rehenes a 52 estadounidenses a los que Jimmy Carter no pudo rescatar en una operación militar.

Estados Unidos ha aprendido de sus errores en Irán. Donald Trump anunció el éxito de una misión para rescatar a un piloto de caza derribado por fuerzas iraníes, contrastando con el fracaso de 1980 cuando Jimmy Carter intentó liberar a 52 rehenes en Irán. En 1979, estudiantes iraníes tomaron la embajada de EE.UU. en protesta contra el apoyo al sha tras la Revolución Islámica. Carter lanzó la operación Garra del Águila, pero una tormenta de arena y un accidente durante la retirada frustraron la misión, resultando en la muerte de ocho militares. El fracaso afectó la reelección de Carter, permitiendo a Ronald Reagan negociar la liberación de los rehenes.

Estados Unidos ha aprendido de sus errores anteriores en Irán. Este domingo, Donald Trump ha anunciado que la misión de rescate para traer "sano y salvo" al piloto de un caza derribado por las fuerzas iraníes ha sido un éxito, un resultado muy diferente al que obtuvieron en 1980 cuando el demócrata Jimmy Carter intentó sacar del país a los 52 rehenes que tenía el por entonces nuevo régimen ayatolá.

Corría el año 1979 cuando cientos de enfervorecidos universitarios iraníes quemaban banderas de Estados Unidos y sosteniendo imágenes de su nuevo líder, el ayatolá Jomeini. Durante esas protestas, rodearon la embajada estadounidense en Irán y tomaron como rehenes a 52 personas, mostrando así su rechazo a la protección que Washington le estaba dando al sha tras la Revolución Islámica.

En ese momento se iniciaba la crisis de los rehenes. El presidente demócrata Jimmy Carter anunció que van a ir a rescatarlos a todos. Estados Unidos se preparaba para lanzar la operación Garra del Águila, una compleja misión que pretendía llevar aviones y helicópteros al interior de Irán. Primero, a una base para repostar. Y, luego, a una segunda base más cerca de la capital, transportando a las tropas que llevarán a cabo la incursión. Tras el rescate, saldrán de Irán y volarían hasta Egipto.

Pero el plan se tuerce casi desde el principio. Los ocho helicópteros que viajaron a la primera base se toparon con una tormenta de arena y solo cinco consiguieron llegar en condiciones. "Me lamí el dedo, lo saqué por la ventanita lateral, lo volví a meter, estaba lleno de polvo", contaba por entonces uno de los tripulantes.

En esas condiciones, la misión ya no se puede llevar a cabo y deciden abandonar Irán, pero, en plena retirada, un helicóptero se choca contra un avión de transporte y mueren ocho militares: "El fuego era tan intenso que sabíamos que tardaría en apagarse, así que se tomó la difícil decisión de dejar los cuerpos atrás".

El fracaso dejó muy tocado a Jimmy Carter, a quien hasta el joven magnate Donald Trump aprovechó la ocasión para atizarle: "Es absolutamente y totalmente ridículo".

Al demócrata le pasó factura el fracaso de la operación y acabó perdiendo la reelección a presidente ante Ronald Reagan, quien acabó negociando y logrando la liberación de los rehenes estadounidenses. Y no solo eso, sino que este histórico error contribuyó a que Estados Unidos tomara buena nota. Pocos años después, formaron un mando unificado y una unidad especializada para lanzar este tipo de operaciones.

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