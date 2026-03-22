El forzado retorno al horror: miles de personas regresan cada día a Afganistán para escapar de la guerra en Irán

¿Qué está pasando? En lo que va de año, son más de 100.000 los afganos que han tenido que volver a su país huyendo de las bombas. "No podíamos dormir por miedo a los ataques", relatan.

La guerra en Oriente Medio ha provocado el desplazamiento de millones de personas, especialmente hacia Afganistán, donde la situación es crítica. Los ataques de Estados Unidos e Israel han obligado a muchos refugiados en Irán a regresar a Afganistán, un país sumido en una crisis humanitaria severa, especialmente peligrosa para las mujeres. Chema Vera, director ejecutivo de UNICEF en España, destaca la vulnerabilidad de los que cruzan la frontera, incluyendo niños solos y familias exhaustas. Afganistán no está preparado para acoger a los retornados, y con más de 22 millones de personas necesitando asistencia humanitaria, la crisis se agrava. Irán ha intentado deportar a afganos indocumentados, sumando más de 100.000 personas retornadas este año.

Es uno de los efectos de la guerra. Una de las consecuencias más grades del conflicto en el que Oriente Medio está sumido desde hace más de tres semanas. Porque las bombas están obligando al desplazamiento de millones de personas en la región. Gente que, incluso, habían tenido que huir de su país buscando un refugio en Irán. Gente que, ante los ataques de EEUU y de Israel, han tenido que regresar a Afganistán.

A un país al que día tras día llegan miles y miles de afganos. Al que vuelven miles y miles de personas buscando estar cuanto más lejos mejor de las bombas. Pero la situación en Afganistán es la que es, con una crisis humanitaria pocas veces vista y que además es especialmente peligroso para las mujeres.

Entre los muchos que cruzan la frontera, ellos: "Niños y niñas que están solos. Que se han perdido. Que no tienen acompañantes. Sin agua, con carencias alimentarias. Madres, hijos e hijas exhaustas que llegan en una situación extrema a un país que tampoco puede responder a su vulnerabilidad".

Son palabras de Chema Vera, director ejecutivo de UNICEF en España, que ponen en el foco la situación en la que llegan los afganos. Cansados. Sin fuerzas. Obligados a abandonar Irán para volver a su país de origen. "No había trabajo. No podíamos dormir por el miedo a los ataques", dice uno de ellos. Y es que salir de casa era imposible y, como dicen, también "era muy difícil conseguir combustible y comida".

Ahora, de nuevo en Afganistán. De nuevo en un país que, como cuenta Vera, no está capacitado para dar asilo a nadie: "Cuando huyes de un país en guerra intentas huir a una situación que sea pacífica, que tenga unos mínimos para que se te pueda acoger con una dignidad de vida y con unos derechos básicos que se puedan cumplir. Ese no es el caso".

"Son 22 millones de personas, más de 11 millones de niños y de niñas, los que requieren asistencia humanitaria en Afganistán ahora. Si sumamos el retorno que se ha producido desde Irán y desde Pakistán, hace que estemos ante una auténtica crisis humanitaria", destaca Vera.

Lo cierto es que Irán ya trató de expulsar y deportar a todos los afganos indocumentados que vivían en el país. En lo que va de año, y desde el país persa, son más de 100.000 personas las que han llegado a Afganistán. La situación, con el conflicto, no ha hecho más que agravarse.

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