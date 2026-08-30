La violencia como forma de vida: colonos israelíes agreden a una palestina y a todo un equipo de la 'NBC' en Cisjordania

¿Qué ha pasado? Delante de las cámaras, cuatro enmascarados se bajaron de un coche con matrícula de Israel para pegar con palos y piedras a todos los que allí se encontraban. Poco les importó que estuvieran grabando todo.

En Cisjordania, la violencia de los colonos israelíes contra los palestinos y periodistas se ha convertido en una rutina respaldada por el gobierno de Benjamin Netanyahu. Recientemente, cuatro hombres enmascarados atacaron a Aida Ahmed Abdulla y a un equipo de la NBC, que la entrevistaba, usando palos y piedras. El corresponsal Matt Bradley y sus colegas resultaron heridos, así como el equipo de cámara. Este incidente, captado por las cámaras, es solo una de las muchas agresiones que a menudo quedan sin registrar. La violencia es tan extrema que incluso un hombre discapacitado, que perdió una pierna por disparos previos de colonos, fue brutalmente golpeado. Mientras tanto, la comunidad internacional permanece mayormente indiferente, con al menos 87 palestinos muertos en lo que va del año.

Es un día más para los colonos israelíes. Una más para unos individuos que han hecho de la violencia su forma de vida. Que han hecho de las agresiones a palestinos su 'modus operandi' contando además con el respaldo del Gobierno de Israel. De Benjamin Netanyahu. De un líder hebreo que ni un 'pero' pone a las palizas de sus conciudadanos en Cisjordania.

En esta ocasión han sido cuatro hombres, con máscaras, los que se bajaron de un coche para golpear a Aida Ahmed Abdulla, de 51 años, y a todo el equipo de periodistas de la 'NBC' que se encontraba entrevistándola junto a su familia.

Con palos y piedras, los colonos israelíes golpearon con dureza a todos los allí presentes causándoles heridas de diversa consideración. Matt Bradley corresponsal, recibió dos golpes en el brazo. El camarógrafo y el productor, heridos también. El equipo de cámara y el vehículo del equipo, con daños.

Ella estaba frente a la cámara describiendo la violencia de los israelíes cuando los colonos llegaron para hacer lo que tantas veces han hecho.

Todo, bajo la atenta mirada de las cámaras. De unas cámaras que grabaron una de las muchas agresiones que se quedan sin captar. Porque si delante de un equipo de noticias de EEUU los colonos no tienen reparos en agredir a gente qué no harán cuando nadie mira.

Y es que han convertido las agresiones en su forma de vida. Una de ellas, a un hombre de más de 60 años al que propinaron una brutal paliza y poco les importó que le faltara una pierna. Una que, por cierto, perdió después de recibir disparos de los colonos israelíes.

Mientras el mundo hace como que no ve o como que no quiere ver, los colonos y soldados israelíes han matado al menos a 87 palestinos en lo que va de año.

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