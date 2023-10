El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha informado este martes de que el Gobierno no considera la evacuación de los aproximadamente 10.000 españoles que viven entre Israel y los territorios palestinos, pero sí prepara una avión militar que traiga a España a un centenar de desplazados por turismo o negocios.

En entrevistas en Antena 3 y la Cadena Ser, Albares ha informado de que los españoles "bloqueados" intentando llegar a España "podrían ser centenares" por lo que se ha empezado a hacer "una primera lista" con los que se encuentran en el aeropuerto para tener una "idea exacta de cuántos pueden ser" y está al habla con la ministra de Defensa, Margarita Robles, para enviar un avión militar, "o más si son necesarios", para traer a los desplazados puntualmente, no residentes.

"Ningún español que esté por turismo o trabajo se va a quedar más tiempo", ha asegurado. Y dado que Vueling e Iberia han cancelado todos sus vuelos hasta el domingo, dice que no van "a esperar más y se enviarán aviones militares, en colaboración con Defensa", ha añadido.

Sobre españoles afectados

El ministro no ha querido dar más datos "ni especular" sobre los dos españoles afectados por los ataques de Hamás a Israel, ha insistido en que el Gobierno tiene sus identidades, está en contacto sus familias y las autoridades israelíes y ha añadido que tampoco dará información sobre si hay nuevos casos, si bien de momento no le consta.

"No descarto que pueda haber más casos, pero en el minuto en el que estamos, solo me constan estos dos", ha reiterado. Respecto a las críticas del PP por no compartir información sobre los desaparecidos, Albares ha informado de que este lunes hizo una ronda con todos los portavoces comenzando con la del Partido Popular, a la que ya trasladó toda la información al respecto.